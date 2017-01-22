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    Впервые с «Ролан Гаррос»-2004 два первых сеяных на «Шлеме» не дошли до четвертьфинала

    Теги Новак Джокович Энди Маррей Australian Open ATP Миша Зверев Денис Истомин

    Первая ракетка мира британец Энди Маррей в четвертом круге Australian Open проиграл немцу Мише Звереву со счетом 5:7, 7:5, 2:6, 4:6. Таким образом, впервые с «Ролан Гаррос»-2004 до четвертьфинала турнира «Большого шлема» не дошли первые два сеяных – Новак Джокович (2) уступил Денису Истомину во втором круге.

    На Australian Open игроки Топ-2 в последний раз не доходили до четвертьфинала в 2002 году, когда Ллейтон Хьюитт (1) и Густаво Куэртен (2) проиграли в первом круге.

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