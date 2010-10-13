Егор Сорин: «Если спортсмен не понимает задачи, приходится на него орать. Особенно эффективно это работает с девушками»

Тренер российских лыжников Егор Сорин рассказал о принципах своей работы.

– Маркус Крамер не обиделся на вас за решение уйти?

– Для него мое решение точно не стало новостью. Он и сам не раз говорил, что я готов к самостоятельной работе. И полностью поддержал меня, когда я и сам дозрел до этой мысли. В какой-то степени нас подтолкнула к этому сама ситуация, которая сложилась в группе за год до Олимпиады.

Тогда в группу пришло довольно много новых спортсменов, и было видно, что это начало создавать Маркусу определенные проблемы в работе с лидерами – нельзя было допустить, чтобы они потеряли в тренерском внимании. Мы думали даже о том, чтобы разбить группу на две части, за одну из которых в большей степени отвечал бы я, а Маркус получил бы возможность более плотно заняться лидерами.

Но тогда это не понадобилось. Ну, а после Игр мы с Маркусом и руководством ФЛГР решили, что было бы хорошо создать некую молодежную команду, которая будет работать в том же ключе, как группа Крамера.

– То есть ваша нынешняя работа – это некая калька с той методики, которую внедрил в российские лыжи немецкий специалист?

– Абсолютно. Но надо понимать: есть некий методический скелет, который у нас с Крамером по сути идентичен. И есть детали. Это выбор средства подготовки, время тренировочной работы, время интервалов, какие-то стили, технические и прыжковые упражнения.

Иначе говоря, я уже сам как бы обвешиваю этот скелет тем, чем считаю нужным на основании предыдущего опыта не только с Крамером, но и с Каминским. В плане техники, развития спринтерских качеств, что для молодых спортсменов очень важно, я очень много у Юрия Михайловича перенял.

– А вообще, сложно работать тренером и не иметь любимчиков?

– Мне не сложно. Спортсмены наоборот жалуются на то, что я часто голос повышаю.

– Попросту говоря, вы на них орете?

– Да, ору. Если какой-то спортсмен не понимает своей задачи и по ходу тренировки начинает что-то неправильно выполнять, в какой-то момент приходится повышать голос. Особенно с девушками это эффективно работает. Тогда они быстрее могут воспринять. С ребятами у меня практически всегда спокойное общение. Потому что они все достаточно четко понимают, и эмоции их не захлестывают.

– А вы женаты?

– Нет.

– Мне кажется, я понимаю, почему.

– Ну, просто девушек очень часто захлестывают эмоции, они перестают слышать то, что ты им говоришь. Приходится «встряхивать», а потом объяснять: если я на кого-то прикрикнул на тренировке, это совершенно не значит, что вы плохие и что у нас с вами отношения как-то испортились. Поэтому, собственно, я никогда не выделяю любимчиков, – сказал Сорин.