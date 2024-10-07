Какие два разных берега! Как «Енисей-СТМ» стал чемпионом России по регби-15

После непопадания «Красного Яра» в финал, искренне радовался победе «Енисея-СТМ» в финале PARI Чемпионата России по регби. Звание чемпиона в Красноярске, но жалко, что на другом берегу.

Матч «Яра» с «Локомотивом» проходил полностью под контролем действующего на тот момент чемпиона. Александр Янюшкин, каким бы он не был требовательным тренером, считаю, что очень хорошо подготовил команду к финальной части. За «Локомотив» играют регбисты, которые были не нужны «Яру», «Енисею» ВВА и другим командам. Дмитрий Сухин похоронил «Красный Яр», где он не пригодился. Итог – четвёртое место и неуверенная игра на протяжении сезона.

Теперь давайте к сухим цифрам про мой «Красный Яр», хоть я уже не раз про это говорил. С 2013-го года главный тренер сменный и бессменный одновременно, а последнее чемпионство датировано 2015-м годом.

Уже поменяли не один раз неугодных игроков, на которых вещали поражения в чемпионатах. Но они все же появляются опять, тогда может дело не в игроках? Или я ошибаюсь?! У команды не видно развития, нет стабильной игры. И можно долго вешать лапшу на уши про чемпионство, но для него нужен совершенно другой подход и тренерский штаб.

Не считаю «Локомотив» и «Стрелу-Ак Барс» клубами с богатой историей, но они почти с нуля смогли создать такие первоклассные команды за короткий промежуток времени. Вчера «Стрела-Ак Барс» могла выиграть чемпионство, ей не хватило одного очка. «Красный Яр» проиграл первый тайм со счётом 0:24, в матче за третье место. У нашей команды такая богатая история, много регалий, но одна проблема – что всё это уже в прошлом.

Мне лично хочется видеть, как наши регбисты завоёвывают золотые медали чемпионата, а не уходят с опущенными лицами с поля и без медалей. Видел игроков после матча, и у них на лицах была безысходность. Не то, чтобы они проиграли эту игру, а что светлого будущего не видно с таким подходом. Хотелось бы, чтобы Игорь Николайчук хоть для приличия извинился перед болельщиками, а то повесили ярлык главного тренера на африканского специалиста, который сидя с запасными не знает, что его может снимать камера. Вся эта рокировка походит на схемы девяностых, когда банкротили фирмы на людей без определенного места жительства, потом искали нового и дальше крутили схемы.

Единственный выход из этого положения вижу такой. Замена двух главных тренеров, номинального и основного, сами пусть решат, кто из них кем является. Найти хороших, современных специалистов. Сократить тренерский штаб – пять тренеров много даже для сборной Новой Зеландии. Почистить состав команды. Начать нормально тренировать и развивать молодых игроков, которые переходят из дубля в основу, сделать ставку на них. Смело отправлять молодых игроков в аренду, пусть в других клубах набираются игрового опыта, если здесь они пока не нужны, а не верить что чему-то их научат тут. Ну и, конечно, современный подход к тренировкам и культуре регби в целом. Причем, чтобы исправить многое, может потребоваться не один год, нужно направить команду в нужное русло.

Если вспомнить мое интервью в 2022-м году, то про многое это я уже говорил. Можно и дальше меня считать «врагом народа», но я хочу видеть медали чемпионата России на игроках «Красного Яра».

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