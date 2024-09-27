Как влюбить в футбол детей из сел? Рассказываем на примере из Тверской области

История проекта «Таланты глубинки».

Футбольный фестиваль, разбросанный по селам Тверской области – казалось бы, максимально простая схема. Но сколько нужно сделать, чтобы его организовать?

Мы пообщались с автором проекта «Таланты глубинки» Дмитрием Михайловым.

Проект участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным инициативам. В 2024 году «Таланты глубинки» стали призерами национального этапа конкурса в номинации «Лучшая футбольная инициатива», заняв 2-е место.

А теперь – подробнее.

Мотивация из детства: Дмитрий вырос в деревне и мечтал играть в футбол, но возможности не было

– Я уже достаточно долго работаю в РЖД – в свое время и на руководящей позиции был. Но жизнь заставила выбирать: либо строить карьеру, либо воспитывать детей. Сейчас их уже трое – все мальчики. Я выбрал второе, и в 2020-м мы с семьей переехали из Санкт-Петербурга в деревню, на малую родину. Там я и пришел к проекту «Таланты глубинки».

До 18 лет я жил в деревне – железнодорожная станция Кулицкая, Калининский район Тверской области. Оттуда все и идет: я очень любил футбол, но возможности играть у меня совсем не было. В 90-е родители не могли возить меня в город, сам я тоже не мог ездить. Поэтому самоорганизовывались.

Чуть позже мы с пацанами даже провели турнир среди четырех деревень – насколько помню, это было мое предложение, организация лежала на мне. Собирались каждые выходные, просили взрослых нас отвозить – тогда же вообще не было транспортного сообщения между деревнями.

Дмитрий стал тренером для деревенских подростков. Через два года там появилось современное поле

– Переехав, я вышел поиграть с пацанами в футбол. Кого-то уже знал лично, кого-то – заочно. Несколько недель на протяжении лета играли по вечерам. А потом один из них сказал: «Дядь Дим, а давай будешь нас тренировать?» Я ответил: «Давай попробуем, посмотрим, что из этого выйдет».

Так в 2020-м в нашей деревне появилась секция по футболу.

Получилось все очень хорошо. Я даже считал: 30-40% ребят из нашей деревни в возрасте от 5 до 18 лет занимаются футболом. Взрослые тоже приходят поиграть, кто-то даже тренировки посещает.

В 2022-м нам удалось построить инфраструктуру в деревне: по федеральной программе, через губернатора. Местные власти нас действительно поддерживают. Кулицкое сельское поселение – достаточно бедное, потому что предприятий нет. Но за счет федеральных программ и программ по поддержке местных инициатив глава поселения предлагал варианты. Несколько лет не удавалось построить поле, но, когда появилась секция, получилось обосновать необходимость. Так у нас появилось современное мини-футбольное поле.

Сначала фестиваль проводили на грант. Потом заложили в бюджет

– От Октябрьской железной дороги я поехал на форум для активных и инициативных сотрудников крупных компаний. Там представлены и «Росникель», и «Росатом», и «Роснефть». В рамках этого форума был грантовый конкурс. Написал заявку: фестиваль сельского футбола «Таланты глубинки». Попросил 828 тысяч рублей, и мне их дали.

На том турнире удалось сделать даже больше, чем я планировал: и по посещаемости, и по количеству просмотров, и по охватам, и по заинтересованности. После фестиваля провел опрос в деревне: нужно ли продолжать? 98% высказались «за».

Этот турнир показал мне, что я могу больше. Не только давать возможность играть в футбол, но и создавать социальные лифты для сельской молодежи. Мы же прекрасно понимаем: в городе у детей и подростков намного больше возможностей, чем в деревне. Во многих деревнях вообще нечем заняться, а в городе есть выбор из множества секций и активностей.

7 сентября стартовал второй сезон фестиваля – для ребят не старше 13 лет. На этот раз провели его на средства муниципального бюджета. Власть заметила нас, поняла, что это необходимая и крутая идея, которая дает многим детям ступеньку для дальнейшего развития, и заложила проведение фестиваля в бюджет.

Ребята получают шанс поиграть в футбол, увидеть родной район и пообщаться. Цель – сборные по возрастам

– В каких-то деревнях есть такие же тренеры-энтузиасты, как я, где-то ребята самоорганизуются.

Главная задача – сделать так, чтобы ребята почувствовали себя частью настоящего футбольного праздника, чуть ли не профессионалами. У них берут интервью, мы организуем прямые трансляции, приглашаем профессиональных судей и фотографов, вешаем баннеры, готовим крутые-крутые призы для всех, вручаем здоровенные кубки. Каждая команда получает игровой мячик, который останется у них в деревне, чтобы они могли играть.

Еще один важный момент: фестиваль дает ребятам возможность увидеть родной район. Он у нас довольно большой: 55 тысяч жителей. Выбрали четыре площадки: смотрели по технической оснащенности и расположению – чтобы матчи проходили в разных частях района, при этом была доступность. Для детей все бесплатно: из деревень их забирали заказанные нами автобусы и везли на другую площадку. Специально выбирали большие автобусы: в один влезает три команды, 30-35 человек. Во время этого выезда дети знакомились, общались. Теперь некоторые даже вместе поступают на учебу – так сдружились после фестиваля. Весь выходной они проводили, играя, а в следующие выходные ехали в другую деревню с другими командами. По итогу каждая команда посещала три разных поселения и получала возможность и себя показать, и посмотреть, как там живут люди.

Наша цель – сформировать сборные по возрастам. Например, возьмем 2007-й год рождения – ни в одной деревне мы команду не наберем. Даже если объединим 2007-й и 2008-й – все равно не наберем. На фестивалях мы находим лучших, отбираем таланты и составляем сборные по возрастам. Они получают транспорт, несколько комплектов формы – за счет субсидиарной или грантовой поддержки. Спортивный клуб «Верхневолжье» поддерживает проект финансово – частично покрывает затраты на поездки. Потом наиболее талантливые ребята могут попасть в «Верхневолжье» и играть в чемпионате Тверской области. Для ребят, которые играли где-то в деревне, это большой рост.

Сейчас в проекте больше двухсот человек. Всего – восемь команд, в каждой – порядка 20 человек. Это только те, кто попадают в сборные. А есть еще и те, кто пока по уровню игры не проходят, но участвуют в других активностях.

Как проходит фестиваль

– В этом году фестиваль строился так: восемь команд, каждая из которых представляет либо сельскую школу, либо поселение, делятся на две группы по географическому признаку, чтобы было удобно перемещаться на автобусах. Они играют турнир: каждый с каждым по круговой системе, всего – шесть игр.

По результатам фестиваля формируется таблица: первые два места отправляются в «Золотую лигу», третье и четвертое – в «Серебряную». Следующий этап – финал лиг: очки сгорают, команды заново играют друг с другом по принципу «каждый с каждым», снова шесть игр. По результатам этого этапа определяем победителя «Серебряной лиги» и чемпиона всего фестиваля, то есть победителя «Золотой лиги».

Вне зависимости от мест, все команды получают медали, кубки и игровые мячи. В этом году планировали провести фестиваль на четырех площадках, но одна из них отменилась, поэтому играли на трех.

«Таланты глубинки» – не только про футбол. Есть профориентация и волонтерство

– Еще я занялся профориентацией ребят. Благодаря работе в РЖД у меня хорошие связи с отделом управления персоналом. В начале августа обсуждал этот вопрос, и в компании дали зеленый свет: теперь ребята могут получать целевые направления на обучение в Петербургский государственный университет путей сообщения, а в дальнейшем устраиваться на работу. Все-таки понятно, что в деревнях возможностей для обучения или трудоустройства очень мало, поэтому даем такой вариант. Для нашего региона там хорошие зарплаты.

Тренировки в нашей деревне идут постоянно. Сейчас уже постепенно подтягиваю тех, кому исполнилось 18: обучаю, и они ведут занятия. С ребятами занимаемся и волонтерством. Я предложил, и 70-80 процентов ребят сказали: «Да, мы готовы делать добрые дела». Если что-то нужно в нашей или соседней деревне, мы без проблем собираемся: красим, косим, убираем мусор, подсыпаем дороги. Ребята получают верифицированные часы за волонтерство и потом могут использовать их при поступлении.

Команда проекта растет: есть даже сммщик

– Команда выросла. Постами в соцсетях и монтажом рилсов теперь занимается __. Два парня, которые в прошлом году участвовали в «Талантах глубинки», будут комментаторами – это оплачиваемая работа. На директоре спортивного клуба «Верхневолжье» Алексее Зинкееве лежат бюджеты и продвижение ребят во взрослую команду. Федерация футбола Тверской области – наш постоянный партнер, особенно Дарья Королькова, которая курирует проект РФС «Футбол в школе». Кстати, в этом году туда впервые попали три школы Калининского округа, которые ранее участвовали в «Талантах глубинки». Федерация футбола помогает с судьями, ведением таблиц, статистики. Еще есть тренеры в других поселениях, которые занимаются с ребятами. С ними мы каждый день на связи.

Я за эту работу зарплату не получаю, но в РЖД продолжаю работать. После работы приезжаю и занимаюсь проектом. Бывает, ночами на сплю. Администрация Калининского округа пообещала, что в следующем году у меня будет ставка. Штатная должность – «тренер юношей». Вы же понимаете, кадровый процесс и введение новой штатной должности – непростой процесс. Вывести-то ее легко, а добавить – гораздо сложнее. На следующий бюджетный период такую возможность закладывают. И мне говорят, что в дальнейшем такая возможность будет транслироваться и на других тренеров, и они потихонечку тоже будут получать штатные должности.

Не всем детям подходят занятия в домах культуры. Поэтому проект так важен

– Дома культуры, где занимаются с детьми, есть практически в каждом крупном поселении, но мы понимаем, что танцы и песни – это не для всех. Где-то есть платные секции, но у сельского жителя доход в разы меньше, чем у городского. А частные школы, которые приезжают в деревню, чтобы проводить тренировки на коммерческой основе, устанавливают достаточно высокие цены. Как показывает практика, это не то чтобы надолго – максимум два-три года.

Теперь вроде есть правило, что при школах должны быть спортивные клубы. У нас в школе так появился волейбол: учитель физкультуры остается после работы и проводит занятие. Я выбрал для проекта футбол, потому что это самый массовый спорт в мире.

В этом вопросе, кажется, очень важно наличие таких людей, как я и остальные организаторы проекта. Тренеры-энтузиасты – архиважный аспект. Причем я уверен, что они есть в каждом поселении: их нужно просто найти, направить, дать инвентарь и экипировку.

Ребята сами заботятся о построенной в деревне площадке. Раз в неделю – уборка

– Инфраструктура [в деревнях] строится неплохими темпами. Очень большой вопрос – ее содержание, потому что этот аспект ложится на местных жителей. А они зачастую этого не понимают и относятся к площадкам халатно. Я ребятам сразу объяснил: это наша земля, мы должны за ней ухаживать.

Каждую пятницу мы с ребятами собираемся на уборку, косим траву, причесываем поле. Теперь те, кто постарше, если видят, что кто-то из младших кинул фантик, пресекают это. Еще мы туда поставили камеры видеонаблюдения и объявили: «Если увидим вандальские действия, разбираться с вами будут в рамках закона».

Ко второму фестивалю строится площадка в поселке Эммаусс. Она побольше – можно будет играть 7 на 7. Вопрос содержания этой площадки стоит, но там есть три активиста, которые по-настоящему болеют за футбол и за ребят. Вместе справимся.

Проекту есть куда расти. В будущем возможен федеральный уровень

– Сейчас из 21 населенного пункта Калининского округа у нас охвачены 7-8 – там есть тренеры и ребята, которые постоянно занимаются. В остальных пока все очень слабо, процесс еще нужно организовать.

Каждый год мы будем проводить фестиваль в новых населенных пунктах – так гораздо круче. У нас, например, есть очень крутая площадка в деревне Заборовье, но мы с ней намучились: детям же нужно где-то переодеваться, купить водички. Там с этим сложно. Еще для проведения фестиваля очень важен стабильный интернет. Все это сильно сокращает число доступных площадок.

Огромный толчок проекту дал конкурс РФС «Россия – футбольная страна» . Это и информационная поддержка, и методологическая помощь – всегда можно обратиться за советом, что очень радует. После призового места в конкурсе со мной связались с всероссийского форума ТИМ «Бирюса» и пригласили туда в качестве эксперта. Затем меня позвали на Минусинский инвестиционный форум – на нем я тоже выступал. Еще РФС во время конкурса очень прокачал мои компетенции и в проектной деятельности, и в публичных выступлениях. Благодаря РФС мы со 2 сентября запустили проект «Футбол в школе» – там участвуют четыре школы. В следующем году хотим увеличить число участников в два раза.

Нужно развиваться, чтобы детям не становилось скучно. Начинаю думать о выходе проекта сначала на областной, а потом и на всероссийский уровень. Но над этим надо думать – все-таки у меня еще и основная работа.

Если мы и остановимся в количественном плане, то в качественном – точно нет. Всегда есть то, что можно улучшить. Мир развивается таким темпами, что каждый год или даже месяц появляются новые цифровые платформы и программы с искусственным интеллектом.

Цель – создавать как можно больше социальных лифтов для ребят в разных направлениях. На новогодних каникулах хотим сделать «Таланты глубинки» – только это будет хоккей в валенках. Заливаем лед – и погнали!

P.S. Финал второго фестиваля «Таланты Глубинки» прошел 15-16 сентября. Вот здесь можно посмотреть, как это было.

Фото: Таланты Глубинки

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