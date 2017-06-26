Вагнер снялась обнаженной для фотосессии в поддержку здорового образа жизни

Американская фигуристка Эшли Вагнер разделась для откровенной традиционной фотосессии Body Issue, которую ежегодно устраивает популярнейшее американское издание ESPN.

В этом году издание выпускается в восьмой раз. Подобная идея неизменно находит отклик у известных людей из мира спорта, преимущественно американских звезд. Основная идея авторов Body Issue — мотивировать людей вести здоровый образ жизни.

Эшли Вагнер стала первой фигуристкой, которая приняла участие в такой фотосессии. До этого в ESPN Body Issue снялись американские фигуристы Джонни Вейр и Эван Лайсачек.