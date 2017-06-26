Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вагнер снялась обнаженной для фотосессии в поддержку здорового образа жизни

    Теги Эван Лайсачек Джонни Вейр фото сборная США Эшли Вагнер женское катание

    Американская фигуристка Эшли Вагнер разделась для откровенной традиционной фотосессии Body Issue, которую ежегодно устраивает популярнейшее американское издание ESPN.

    В этом году издание выпускается в восьмой раз. Подобная идея неизменно находит отклик у известных людей из мира спорта, преимущественно американских звезд. Основная идея авторов Body Issue — мотивировать людей вести здоровый образ жизни.

    Эшли Вагнер стала первой фигуристкой, которая приняла участие в такой фотосессии. До этого в ESPN Body Issue снялись американские фигуристы Джонни Вейр и Эван Лайсачек.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться