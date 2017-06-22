Олимпийский чемпион Чжао Хунбо стал главным тренером сборной Китая

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в парном катании Чжао Хунбо назначен главным тренером сборной Китая.

В каждом виде со спортсменами будут работать по два тренера сборной. В танцах на льду одним из них назначат иностранного специалиста. Хунбо предстоит работать с фигуристами изо всех видов.

«Мы произвели большие перестановки в тренерском составе. Наша ближайшая цель – подготовка к Играм в Пхенчхане, долгосрочная – Олимпиада в Пекине», – сказал Хунбо.

По словам Хунбо, к работе с командой могут быть привлечены российские тренеры Екатерина Гордеева и Алексей Мишин.