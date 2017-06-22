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    Олимпийский чемпион Чжао Хунбо стал главным тренером сборной Китая

    Теги Хунбо Чжао Алексей Мишин танцы на льду Екатерина Гордеева сборная Китая пары мужское катание женское катание Яо Бинь

    Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в парном катании Чжао Хунбо назначен главным тренером сборной Китая.

    В каждом виде со спортсменами будут работать по два тренера сборной. В танцах на льду одним из них назначат иностранного специалиста. Хунбо предстоит работать с фигуристами изо всех видов.

    «Мы произвели большие перестановки в тренерском составе. Наша ближайшая цель – подготовка к Играм в Пхенчхане, долгосрочная – Олимпиада в Пекине», – сказал Хунбо.

    По словам Хунбо, к работе с командой могут быть привлечены российские тренеры Екатерина Гордеева и Алексей Мишин.

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