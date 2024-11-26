Главная регбистка США и звезда прошедшей Олимпиады продолжает радовать роскошными фотографиями, а мы – любоваться 🔥
Звезда регби Илона Махер продолжает будоражить умы болельщиков. Обладательница бронзовых медалей на Олимпиаде в Париже взорвала социальные сети, когда появилась на обложке Sports Illustrated Swimsuit в сентябре.
В последнее время медийность американки только увеличивается: она была участницей 33-го сезона шоу «Танцы со звездами», продолжает сниматься для глянца и увеличивать количество подписчиков в социальных сетях.
Недавно стала доступна новая порция кадров Илоны для Sports Illustrated.