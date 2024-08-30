Главная звезда регби помогла США впервые завоевать Олимпийские медали и украсила обложку Sports Illustrated 😍

Знакомьтесь с американкой Илоной Махер, главной звездой сборной США по регби.

На прошедшей Олимпиаде в Париже Илона с командой впервые в своей истории завоевали награду - бронзовые медали.

Махер заслуженно считается звездой регби, ведь у нее больше всего подписчиков в социальных сетях из действующих спортсменов и спортсменок.

Недавно девушка украсила обложку американского издания Sports Illustrated Swimsuit. 28-летняя спортсменка позировала в ярком бикини на первой странице цифрового сентябрьского выпуска издания.

В интервью для статьи на обложке Махер поделилась тем, чему регби научило ее.

«Мне нравится, что регби показало мне, на что я способна», — сказала Махер изданию. «Теперь я знаю, на что способно мое тело, и оно не просто объект, на который можно смотреть».

В преддверии и во время летних игр Махер стала голосом женского спорта, здоровья и юмора. В ТикТок и Инстаграм у нее в общей сложности более 6 миллионов подписчиков.

Свою главную победу со сборной США - первую олимпийскую медаль страны в регби - Махер отпраздновала огромным круассаном. Она опубликовала на TikTok видео, на котором она ест выпечку на улицах Парижа.