Главная звезда регби помогла США впервые завоевать Олимпийские медали и украсила обложку Sports Illustrated 😍
Знакомьтесь с американкой Илоной Махер, главной звездой сборной США по регби.
На прошедшей Олимпиаде в Париже Илона с командой впервые в своей истории завоевали награду - бронзовые медали.
Махер заслуженно считается звездой регби, ведь у нее больше всего подписчиков в социальных сетях из действующих спортсменов и спортсменок.
Недавно девушка украсила обложку американского издания Sports Illustrated Swimsuit. 28-летняя спортсменка позировала в ярком бикини на первой странице цифрового сентябрьского выпуска издания.
В интервью для статьи на обложке Махер поделилась тем, чему регби научило ее.
«Мне нравится, что регби показало мне, на что я способна», — сказала Махер изданию. «Теперь я знаю, на что способно мое тело, и оно не просто объект, на который можно смотреть».
В преддверии и во время летних игр Махер стала голосом женского спорта, здоровья и юмора. В ТикТок и Инстаграм у нее в общей сложности более 6 миллионов подписчиков.
Свою главную победу со сборной США - первую олимпийскую медаль страны в регби - Махер отпраздновала огромным круассаном. Она опубликовала на TikTok видео, на котором она ест выпечку на улицах Парижа.
- Да потому что я сильнее тебя, Коля!
Тут даже и прицепиться не к чему, просто мощная дама
- Отец.
- Ну ты видел? Видел??