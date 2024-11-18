Сухая кровь – теперь на допинг проверяют ее: как и почему?

РУСАДА переходит на новый метод тестирования: теперь вместо обычной крови будут анализировать сухую. Вот заявление:

«Сухие пятна крови – относительно новый метод отбора проб, который уже зарекомендовал себя в антидопинге. Он позволяет быстро и просто отобрать кровь для целей допинг-контроля.

В отличие от классического отбора проб крови из вены, при этом методе небольшой объем капиллярной крови отбирают из пальца или предплечья, наносят на специальную абсорбирующую карточку, высушивают и упаковывают для транспортировки».

Но зачем нужно отказываться от традиционного тестирования и, если это действительно имеет смысл, почему РУСАДА делает это только сейчас?

Мы разобрались.

Метод опробовали на младенцах, теперь пришли за спортсменами

● Тестирование крови методом сухих пятен применяется в медицине с 1960-х. Изначально метод разработали для скрининга новорожденных на наследственные заболевания. Идея в том, что при таком способе берется меньше крови, а сама процедура куда менее травматична для пациента.

● Как это выглядит? Допинг-офицер дезинфицирует спиртовой салфеткой предплечье (или другую часть тела) спортсмена, потом прикрепляет туда на пластыре специальный прибор.

При нажатии на красную кнопку микроигла делает прокол и на абсорбирующей карточке внутри прибора остаются четыре пятнышка крови. Их высушивание занимает около двух минут. Все, тестирование завершено.

● Такая процедура имеет много преимуществ по сравнению со стандартным забором крови из вены. Она не так требовательна к квалификации допинг-офицера, менее травматична для спортсмена, быстрее и удобнее.

Но главный плюс: пробы, взятые таким способом, проще транспортировать. Если стандартные пробирки с кровью требуют жесткого соблюдения температурного режима, то сухие пятна – нет. Они дольше хранятся и позволяют несколько раз проводить перепроверку.

● Зачем тогда в принципе брать венозную кровь? Дело в том, что далеко не все запрещенные вещества из списка WADA можно обнаружить при тестировании сухих пятен. Но самые основные – анаболические стероиды, например – можно.

«Хотя метод сухих пятен не заменяет традиционные пробы мочи и венозной крови и с помощью него можно определять не такой широкий спектр субстанций, он может использоваться для массового тестирования или в удаленных регионах, где отбор проб венозной крови затруднен, например, по логистическим причинам», – подтверждает РУСАДА.

● Ну и ключевой вопрос: если все так удобно, то почему только сейчас? На самом деле, идее использовать метод сухих пятен в антидопинге уже лет 20. Но долгое время оставались сомнения в эффективности подобного тестирования.

Метод стал массово применяться только на Олимпийских играх-2022 в Пекине. С тех пор он взят на вооружение ведущими мировыми антидопинговыми агентствами, а WADA создало рабочую группу. Планируется, что повсеместно метод будет применяться с 2027 года.

● Для РУСАДА метод DBS (dried blood spots) – настоящее спасение. Пробы крови, взятые в России, сейчас анализируют только в зарубежных лабораториях. Транспортировать туда сухие пятна вместо пробирок в разы дешевле и удобнее.

А значит, при том же бюджете получится взять больше проб и тестирование станет эффективнее.

Фото: РИА Новости /Евгений Одиноков; sportintegrity.nz ; Gettyimages.ru /iStock/marekuliasz