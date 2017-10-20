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    «Доджерс» впервые с 1988 года сыграют в финале MLB

    Теги MLB Хьюстон Янкис Доджерс Кабс плей-офф MLB

    «Доджерс» вышли в финал главной лиги бейсбола (MLB).

    В финальной серии национальной лиги «Доджерс» в пяти встречах переиграли действующего чемпиона MLB «Чикаго Кабс». В прошлом раунде «Доджерс» в трех матчах победили «Аризону».

    Таким образом, клуб из Лос-Анджелеса сыграет в Мировой Серии впервые с 1988 года.

    Соперником «Доджерс» в главной серии сезона станут «Нью-Йорк Янкис» или «Хьюстон Астрос». На данный момент счет в серии этих команд 3-2 в пользу «Янкис».

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