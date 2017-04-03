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    MLB. Старт регулярного чемпионата. «Аризона» победила «Сан-Франциско», «Сент-Луис» – «Чикаго Кабс»

    Теги MLB Тампа-Бэй результаты Янкис Кабс Сент-Луис Сан-Франциско Аризона

    Сегодня тремя матчами начался новый сезон Главной лиги бейсбола – MLB.

    MLB

    Регулярный чемпионат

    Тампа-Бэй – Нью-Йорк Янкис – 7:3 (3:0, 2:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

    Стартовые питчеры: Крис Арчер – Масахиро Танака.

    Аризона – Сан-Франциско – 6:5 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 3:1, 0:1, 1:0, 2:1)

    Стартовые питчеры: Зак Грейнке – Мэдисон Бумгарнер.

    Сент-Луис – Чикаго Кабс – 4:3 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:3)

    Стартовые питчеры: Карлос Мартинес – Джон Лестер.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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