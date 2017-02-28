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    Игроки «Енисея» попросили Путина разобраться в ситуации в российском хоккее с мячом

    Теги Владимир Путин чемпионат России Водник Енисей видео Байкал-Энергия ФХМР

    Игроки красноярского «Енисея» записали видеообращение в президенту России Владимиру Путину, в котором просят разобраться в ситуации в хоккее с мячом в стране.

    «Мы хотим обратиться ко всем болельщикам хоккея с мячом и президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Мы не можем оставаться в стороне в трудные для нашего вида спорта времена.

    Закрываются клубы, болельщики перестают ходить на матчи, зная ситуацию изнутри, мы расцениваем акцию протеста руководства и команды «Водник» из Архангельска как мужественный поступок, как попытку обратить внимание на проблемы русского хоккея. Мотивы «Водника» нам близки и понятны, на протяжении нескольких сезонов мы сталкиваемся с отсутствием честных, спортивных принципов в играх чемпионата», – говорится в сообщении.

    Ранее в последнем матче второго этапа чемпионата России «Байкал-Энергия» и «Водник» забили в общей сложности 20 мячей в свои ворота.

    Отметим, что 1 марта Владимир Путин посетит Красноярск, где проведет совещание о ходе подготовки к Универсиаде-2019.

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