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    Результат матча, в котором было забито 20 автоголов, аннулирован; назначена переигровка

    Теги чемпионат России Водник Байкал-Энергия ФХМР

    Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) провел заседание, на котором была рассмотрена ситуация с матчем чемпионата России «Водник» – «Байкал-Энергия».

    Напомним, что все мячи в ходе этой встречи хоккеисты забросили в собственные ворота.

    По итогам заседания комитета было принято решение аннулировать результат поединка. Матч будет переигран 3 марта в 13.00 по московскому времени на нейтральной площадке.

    Завтра состоится расширенное заседание  контрольно-дисциплинарного комитета с участием представителей обеих команд.

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