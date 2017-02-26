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    «Водник» и «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота в матче чемпионата России

    Теги чемпионат России Водник видео Байкал-Энергия

    Архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом.

    Игра между командами проходила сегодня. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

    Во втором тайме игроки обеих команд начали пасовать мяч своим защитникам, которые забивали в свои же ворота. Матч закончился со счетом 9:11 в пользу «Байкала-Энергии».

    Все мячи в матче стали автоголами.

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