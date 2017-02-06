Певица, исполнявшая гимн России перед финалом чемпионата мира, забыла слова

Кристина Жмудская, исполнявшая гимн России перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом, перепутала слова.

В начале гимна исполнительница несколько раз запиналась и пропускала слова, после чего игроки сборной России, а также болельщики на трибунах начали подпевать ей.

«У меня есть знакомые в оргкомитете. Они спросили, могу ли я исполнить гимн России. Я ответила, что попробую.

– Вы профессиональная певица?

– Нет, любитель, просто беру уроки.

– Вы уверены, что точно знаете слова российского гимна?

– Конечно, я очень много его репетировала.

Мы репетировали за 1,5 часа до матча и все было нормально – я слышала себя в наушниках. Это просто необходимое условие. А во время церемонии в наушники не шло ничего! В таких условиях петь просто невозможно. Я достала наушники и стала показывать организаторам, что звук не идет.

Сначала я сильно растерялась. Но потом все-таки увидела и услышала, что многие поют вместе со мной», – сказала Жмудская.