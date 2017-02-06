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    Певица, исполнявшая гимн России перед финалом чемпионата мира, забыла слова

    Теги сборная России чемпионат мира

    Кристина Жмудская, исполнявшая гимн России перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом, перепутала слова.

    В начале гимна исполнительница несколько раз запиналась и пропускала слова, после чего игроки сборной России, а также болельщики на трибунах начали подпевать ей.

    «У меня есть знакомые в оргкомитете. Они спросили, могу ли я исполнить гимн России. Я ответила, что попробую.

    Вы профессиональная певица?

    – Нет, любитель, просто беру уроки. 

    Вы уверены, что точно знаете слова российского гимна?

    – Конечно, я очень много его репетировала.

    Мы репетировали за 1,5 часа до матча и все было нормально – я слышала себя в наушниках. Это просто необходимое условие. А во время церемонии в наушники не шло ничего! В таких условиях петь просто невозможно. Я достала наушники и стала показывать организаторам, что звук не идет.

    Сначала я сильно растерялась. Но потом все-таки увидела и услышала, что многие поют вместе со мной», – сказала Жмудская.

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