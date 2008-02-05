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    В 2018 году грид-герлз в «Формуле-1» заменят грид-кидс

    Теги ФИА Формула-1 регламент Шон Братчес

    ФИА объявила о том, что с сезона-2018 вместо грид-герлз на стартовой решетке Гран-при «Формулы-1» будут присутствовать дети. Данная инициатива была разработана совместно ФИА и новыми владельцами «Ф-1».

    Дети будут выбираться из числа участников автоспортивных клубов путем лотереи или же по результатам спортивных достижений. Выборы будут проходить из числа юных пилотов, уже участвующих в картинговых соревнованиях или юнироских формульных сериях.

    Грид-кидс будут принимать участие в предстартовых мероприятиях перед всеми Гран-при «Формулы-1», а также перед стартами гонок поддержки – «Формулы-2» и GP3. Ранее приглашать детей участвовать в предстартовых мероприятиях начали в «Формуле Е».

    По словам коммерческого директора «Формулы-1» Шона Братчеса, данная инициатива должна будет мотивировать молодых гонщиков прогрессировать и улучшать результаты в своих карьерах.

    «Для молодых гонщиков это будет выдающимся моментом: представьте, что они смогут оказаться рядом со своими кумирами, смотреть как они готовятся к гонке, быть рядом в те драгоценные минуты перед стартом. Это станет незабываемым опытом для ребят и их семей. Этот опыт может вдохновить их продолжать выступать в гонках, тренироваться и учиться, чтобы они могли мечтать о том, чтобы однажды самим оказаться в «Формуле-1». Сложно придумать лучший способ вдохновить следующее поколение «Ф-1», – цитирует Братчеса официальный сайт ФИА.

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