Ферстаппен и «Макларен» начали переговоры: Макс может перейти в 2027-м, Пиастри отправится в «Ред Булл» (Daily Mail)

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и «Макларен» начали переговоры о потенциальном трансфере нидерландца, сообщает Daily Mail.
Если трансфер состоится, четырехкратный чемпион «Формулы-1» станет напарником Ландо Норриса, в то время как Оскар Пиастри отправится в «Ред Булл». Перестановка может произойти уже в следующем году.
Ферстаппен подписал контракт с «Ред Булл» до конца сезона-2028, однако соглашение предусматривает опции расторжения, завязанные на результатах. Считается, что в этом году у Макса появится шанс активировать такую опцию.
«Эта идея очень нравится «Макларену». Если все сложится, все может случиться в 2028 году, но, возможно, и раньше», – сообщил один из источников издания.
Переходу Ферстаппена в коллектив из Уокинга должно поспособствовать то, что ближайший союзник Макса – гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе – отправится в том же направлении не позднее 2028 года.
Журналист ван Харен: «Ферстаппен даже неформально не обозначил, что останется в «Ред Булл» в 2027-м»
Расселл и «Мерседес» активировали опцию продления контракта, Ферстаппен не перейдет в команду в 2027-м (Corriere della Sera)
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