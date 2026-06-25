Ферстаппен и «Макларен» начали переговоры: Макс может перейти в 2027-м, Пиастри отправится в «Ред Булл» (Daily Mail)

Ферстаппен и «Макларен» обсуждают трансфер лидера «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и «Макларен » начали переговоры о потенциальном трансфере нидерландца, сообщает Daily Mail.

Если трансфер состоится, четырехкратный чемпион «Формулы-1» станет напарником Ландо Норриса , в то время как Оскар Пиастри отправится в «Ред Булл». Перестановка может произойти уже в следующем году.

Ферстаппен подписал контракт с «Ред Булл» до конца сезона-2028, однако соглашение предусматривает опции расторжения, завязанные на результатах. Считается, что в этом году у Макса появится шанс активировать такую опцию.

«Эта идея очень нравится «Макларену». Если все сложится, все может случиться в 2028 году, но, возможно, и раньше», – сообщил один из источников издания.

Переходу Ферстаппена в коллектив из Уокинга должно поспособствовать то, что ближайший союзник Макса – гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе – отправится в том же направлении не позднее 2028 года.

Журналист ван Харен: «Ферстаппен даже неформально не обозначил, что останется в «Ред Булл» в 2027-м»

Расселл и «Мерседес» активировали опцию продления контракта, Ферстаппен не перейдет в команду в 2027-м (Corriere della Sera)