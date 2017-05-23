Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом выступила с критикой киберспорта на заседании совета по спорту при президенте России.

«Есть огромная проблема, захватывающая наших подростков. Это занятие киберспортом. Сегодня дети выходят во двор с планшетами, телефонами. Они все в этом кибер-кибер-кибер… Если мы не примем меры по развитию уличных видов спорта, то столкнемся с большими проблемами.

Если ребенок знает, что такое спорт, из своего мобильного телефона, то он не станет олимпийским чемпионом. У нас растут торговые центры, рестораны, но нет спорта. Вот это реальная проблема. Хотела бы вас попросить, чтоб строили спортивные площадки», – описала ситуацию Исинбаева.

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