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    ARD: ямайские спринтеры сдали несколько положительных проб на кленбутерол в Пекине-2008

    Теги допинг МОК Пекин-2008 WADA сборная Ямайки Хайо Зеппельт

    Немецкий телеканал ARD сегодня показал документальный фильм, посвященный перепроверке допинг-проб из Пекина-2008, которая проводилась в прошлом году.

    В нескольких допинг-пробах ямайских спринтеров был обнаружен кленбутерол.

    Международное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) не стали открывать дела против спортсменов и расследовать случаи в связи с тем, что количество кленбутерола в пробах было очень небольшое, а препарат используется в Китае для разведения домашнего скота.

    По информации ARD, маловероятно, что кленбутерол мог случайно попасть в пищу, так как ямайские спортсмены питались со своим поваром и следовали инструкциям по питанию в Китае.

    В то же время ARD утверждает, что тренеры из Ямайки в тот период интересовались у поставщиков допинга тем, как действует кленбутерол.

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