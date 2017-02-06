Отстранение российских легкоатлетов от международных стартов оставлено в силе

Международная ассоциация легкоатлетических федерация (IAAF) оставила в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Рабочая группа IAAF определила критерии восстановления ВФЛА в правах.

Критерии IAAF:

– Все критерии по восстановлению должны быть выполнены.

– Тестирование российских спортсменов должно осуществляться без проблем и сложностей.

– ВФЛА должна объяснить, почему в прошлом она не смогла правильно и своевременно отстранить виновных в нарушении антидопинговых правил спортсменов и тренеров, а также каким образом она планирует делать это в будущем.

– Россия должна представить официальную реакцию на информацию из доклада Ричарда Макларена о том, что лица из министерства спорта, ФСБ и Центра спортивной подготовки были причастны к допинговой схеме в стране. Эту информацию нужно либо опровергнуть при наличии серьезных доказательств, либо признать ее правдивой.

– ВФЛА примет наглядные и практичные шаги по созданию движения за чистый спорт в стране, которое возглавит Андрей Дмитриев или другие российские спортсмены.

– WADA признает РУСАДА соответствующей кодексу организацией.

Однако IAAF разрешила российским легкоатлетам в возрасте до 15 лет принимать участие в международных турнирах, таких, как Европейски юношеский олимпийский фестиваль.