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    Отстранение российских легкоатлетов от международных стартов оставлено в силе

    Теги допинг сборная России сборная России жен ВФЛА WADA IAAF РУСАДА Ричард Макларен Андрей Дмитриев

    Международная ассоциация легкоатлетических федерация (IAAF) оставила в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

    Рабочая группа IAAF определила критерии восстановления ВФЛА в правах.

    Критерии IAAF:

    – Все критерии по восстановлению должны быть выполнены.

    – Тестирование российских спортсменов должно осуществляться без проблем и сложностей.

    – ВФЛА должна объяснить, почему в прошлом она не смогла правильно и своевременно отстранить виновных в нарушении антидопинговых правил спортсменов и тренеров, а также каким образом она планирует делать это в будущем.

    – Россия должна представить официальную реакцию на информацию из доклада Ричарда Макларена о том, что лица из министерства спорта, ФСБ и Центра спортивной подготовки были причастны к допинговой схеме в стране. Эту информацию нужно либо опровергнуть при наличии серьезных доказательств, либо признать ее правдивой.

    – ВФЛА примет наглядные и практичные шаги по созданию движения за чистый спорт в стране, которое возглавит Андрей Дмитриев или другие российские спортсмены.

    – WADA признает РУСАДА соответствующей кодексу организацией.

    Однако IAAF разрешила российским легкоатлетам в возрасте до 15 лет принимать участие в международных турнирах, таких, как Европейски юношеский олимпийский фестиваль.

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