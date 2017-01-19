Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виталий Мутко: «Если сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская – могут найти»

    Теги Виталий Мутко допинг сборная России сборная России жен сборная России жен

    Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в допинг-пробах спортсменок можно обнаружить мужскую ДНК в течение пяти дней после секса.

    «У нас нет спортсменов, которые бы исчезли с горизонта, и рассказывать о каких-то специальных программах, коктейлях – это глупости. Не надо двойных стандартов.

    Один может девушку поцеловать, а она перед этим якобы приняла наркотик. И этого спортсмена, имя называть не буду – освобождают, а нашего наказывают.

    Или ДНК. Вы знаете, что если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская – могут найти. Много таких факторов», – сказал Мутко.

    Напомним, что в докладе Ричарда Макларена говорилось о пробах двух российских хоккеисток, в которых нашли мужские ДНК.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться