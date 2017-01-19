Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в допинг-пробах спортсменок можно обнаружить мужскую ДНК в течение пяти дней после секса.

«У нас нет спортсменов, которые бы исчезли с горизонта, и рассказывать о каких-то специальных программах, коктейлях – это глупости. Не надо двойных стандартов.

Один может девушку поцеловать, а она перед этим якобы приняла наркотик. И этого спортсмена, имя называть не буду – освобождают, а нашего наказывают.

Или ДНК. Вы знаете, что если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская – могут найти. Много таких факторов», – сказал Мутко.

Напомним, что в докладе Ричарда Макларена говорилось о пробах двух российских хоккеисток, в которых нашли мужские ДНК.