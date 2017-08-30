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    Майкл Фелпс: «Может, мне тоже посоревноваться с МакГрегором?»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший плавание Майкл Фелпс UFC фото MMA Конор МакГрегор

    23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс предложил звезде смешанных единоборств Конору МакГрегору устроить дуэль в бассейне.

    «Все эти разговоры… Может, нам тоже посоревноваться?» – написал американец.

    Ранее чемпион UFC Конор МакГрегор потерпел поражение техническим нокаутом в бою с боксером Флойдом Мэйвезером, проходившем по правилам бокса.

    Фелпс также участвовал в нестандартных состязаниях нынешним летом. В июле американец соревновался в скорости с белой акулой.

    Все хвалят Конора за бой с Флойдом. По делу?

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