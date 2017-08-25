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    Универсиада. Кузнецов и Захаров выиграли золото в синхронных прыжках с трамплина, другие результаты

    Теги прыжки в воду сборная России жен результаты сборная Франции жен сборная Италии Универсиада сборная Украины жен сборная Южной Кореи сборная России жен сборная Украины Евгений Кузнецов Илья Захаров сборная России (прыжки в воду) Диана Мстиева

    В Тайбэе проходит шестой соревновательный день XXIX летней Универсиады.

    Универсиада-2017

    Тайбэй, Тайвань

    Прыжки в воду

    Синхронные прыжки

    Мужчины

    Трамплин, 3 м

    1. Илья Захаров – Евгений Кузнецов (Россия) – 428,07
    2. Харам Ву – Еннам Ким (Южная Корея) – 417,93
    3. Габриэле Обер – Лоренцо Марсалья (Италия) – 387,12

    Роллер-спорт

    Скоростной слалом

    Женщины

    1. Лян Суан Мин (Китайский Тайбэй)
    2. Ван Цзя Вей (Китайский Тайбэй)
    3. Кристина Лысенко (Россия)
    4. Оксана Первененок (Россия)

    Тяжелая атлетика

    Женщины

    До 90 кг

    1. Ирина Деха (Украина) — 246 кг
    2. Диана Мстиева (Россия) — 242 кг, 110 + 132
    3. Ло Янь Юн (Китайский Тайбэй) — 235 кг…
    6. Анастасия Безлюдная (Россия) — 209 кг, 94 + 115

    Волейбол

    Женщины 

    Российская сборная вышла в полуфинал турнира, обыграв представительниц Таиланда со счетом 3-0 (25:17, 25:20, 25:12). За выход в финал Россия поборется с победительницами пары Франция — Украина.

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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