Универсиада. Кузнецов и Захаров выиграли золото в синхронных прыжках с трамплина, другие результаты

В Тайбэе проходит шестой соревновательный день XXIX летней Универсиады.

Универсиада-2017

Тайбэй, Тайвань

Прыжки в воду

Синхронные прыжки

Мужчины

Трамплин, 3 м

1. Илья Захаров – Евгений Кузнецов (Россия) – 428,07

2. Харам Ву – Еннам Ким (Южная Корея) – 417,93

3. Габриэле Обер – Лоренцо Марсалья (Италия) – 387,12

Роллер-спорт

Скоростной слалом

Женщины

1. Лян Суан Мин (Китайский Тайбэй)

2. Ван Цзя Вей (Китайский Тайбэй)

3. Кристина Лысенко (Россия)

4. Оксана Первененок (Россия)

Тяжелая атлетика

Женщины

До 90 кг

1. Ирина Деха (Украина) — 246 кг

2. Диана Мстиева (Россия) — 242 кг, 110 + 132

3. Ло Янь Юн (Китайский Тайбэй) — 235 кг…

6. Анастасия Безлюдная (Россия) — 209 кг, 94 + 115

Волейбол

Женщины

Российская сборная вышла в полуфинал турнира, обыграв представительниц Таиланда со счетом 3-0 (25:17, 25:20, 25:12). За выход в финал Россия поборется с победительницами пары Франция — Украина.

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.