Испанский пловец отказался от старта, чтобы почтить память жертв теракта в Барселоне

Испанский пловец Фернандо Альварес на чемпионате мира среди ветеранов в одиночку провел минуту молчания в память о жертвах терактов в Барселоне.

Во время заплыва на 200 м брассом в категории «Мастерс» FINA World Masters Championships 71-летний Альварес вышел на старт, но остался стоять на тумбочке после сигнала. Спустя минуту испанец прыгнул в воду и проплыл дистанцию, но его результат не был засчитан.

Альварес делал запрос в Международную федерацию водных видов спорта (FINA) с предложением устроить официальную минуту молчания перед стартом, но организация ответила отказом, сославшись на нехватку времени в расписании соревнований.

Напомним, что 17 августа в Барселоне произошло два теракта, в результате которых погибли 15 человек и более ста получили ранения.

Звезды спорта поддерживают Барселону, пережившую теракты