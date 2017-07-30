30 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будет разыгран комплект медалей в плавании на 50 м брассом у женщин.

Россиянка Юлия Ефимова пробилась в финал со вторым временем (29,73).

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

50 м, брасс

Начало заплыва – 18.32 по московскому времени

Старт-лист

1. Арианна Кастильони (Италия)

2. Йенни Юханссон (Швеция)

3. Кэтрин Мейли (США)

4. Лилия Кинг (США)

5. Юлия Ефимова (Россия)

6. Рута Мейлутите (Литва)

7. Сара Васи (Великобритания)

8. Рэйчел Никол (Канада)