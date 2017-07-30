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    Плавание. Чемпионат мира. Ефимова поборется за медаль на дистанции 50 м брассом

    Теги плавание результаты чемпионат мира сборная России жен Юлия Ефимова сборная США жен Рута Мейлутите сборная Литвы жен Йенни Юханссон Лилия Кинг Кэтрин Мейли

    30 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будет разыгран комплект медалей в плавании на 50 м брассом у женщин.

    Россиянка Юлия Ефимова пробилась в финал со вторым временем (29,73).

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Женщины

    50 м, брасс

    Начало заплыва – 18.32 по московскому времени

    Старт-лист

    1. Арианна Кастильони (Италия)
    2. Йенни Юханссон (Швеция)
    3. Кэтрин Мейли (США)
    4. Лилия Кинг (США)
    5. Юлия Ефимова (Россия)
    6. Рута Мейлутите (Литва)
    7. Сара Васи (Великобритания)
    8. Рэйчел Никол (Канада)

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