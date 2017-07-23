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    Плавание. Чемпионат мира. Сунь Ян и Ледеки выиграли золото на 400 м вольным стилем

    Теги плавание результаты чемпионат мира сборная России жен сборная Китая сборная Италии сборная Австралии сборная США жен сборная Китая жен Вероника Попова Сунь Ян Кэтлин Ледеки Габриэле Детти Мэк Хортон Леа Смит Ли Бинцзе

    Сегодня на чемпионате мира в Будапеште стартовали соревнования пловцов в 50-метровом бассейне.

    Плавание

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Мужчины

    400 м, вольный стиль

    1. Сунь Ян (Китай) – 3.41,28
    2. Мэк Хортон (Австралия) – 3.43,85
    3. Габриэле Детти (Италия) – 3.43,93

    Женщины

    400 м, вольный стиль

    1. Кэти Ледеки (США) – 3.58,34
    2. Леа Смит (США) – 4.01,54
    3. Ли Бинцзе (Китай) – 4.03,25...
    8. Вероника Попова (Россия) – 4.07,59

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