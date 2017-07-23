Сегодня на чемпионате мира в Будапеште стартовали соревнования пловцов в 50-метровом бассейне.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Мужчины

400 м, вольный стиль

1. Сунь Ян (Китай) – 3.41,28

2. Мэк Хортон (Австралия) – 3.43,85

3. Габриэле Детти (Италия) – 3.43,93

Женщины

400 м, вольный стиль

1. Кэти Ледеки (США) – 3.58,34

2. Леа Смит (США) – 4.01,54

3. Ли Бинцзе (Китай) – 4.03,25...

8. Вероника Попова (Россия) – 4.07,59