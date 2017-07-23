Плавание. Чемпионат мира. Сунь Ян и Ледеки выиграли золото на 400 м вольным стилем
Сегодня на чемпионате мира в Будапеште стартовали соревнования пловцов в 50-метровом бассейне.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Мужчины
400 м, вольный стиль
1. Сунь Ян (Китай) – 3.41,28
2. Мэк Хортон (Австралия) – 3.43,85
3. Габриэле Детти (Италия) – 3.43,93
Женщины
400 м, вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США) – 3.58,34
2. Леа Смит (США) – 4.01,54
3. Ли Бинцзе (Китай) – 4.03,25...
8. Вероника Попова (Россия) – 4.07,59
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