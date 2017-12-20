Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансии «Руководителя iOS разработки» и «JavaScript-разработчика»

Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 15 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет. Мы продолжаем создавать новые прорывные сервисы и медиа на тему спорта, и нашей команде требуется усиление.

В данный момент мы ищем специалиста на позицию руководителя iOS разработки.

В его обязанности будет входить создание новых и поддержка уже выпущенных продуктов (Rabona, Underdog, Kixx, Well Played, Betting Insider). Мы бы хотели иметь в нашей команде человека, которые сформирует и прокачает свою команду iOS разработчиков, будет заниматься созданием новых и развитием имеющихся проектов Sports.ru и Tribuna Digital для iOS-платформы, а также осуществлять интеграцию приложений с другими сервисами компании, поддерживать и развивать проекты, и добавлять новый функционал.

Требования:

– Знания RxSwift+MVVM;



– Опыт организации работы команды (Git, Code Style, Code Review, Bugtrackers, Agile);



– Понимание преимуществ и недостатков разных архитектурных решений, а также опубликованный свой проект;



– Знания любого функционального фреймворка (ReactiveCocoa, RxSwift, RxCocoa);



– Владение Swift (если еще не работали с ним, но какой-то из реактивных фреймворков вам уже близок – тоже нормально!).

Также мы активно ищем frontend-разработчика, который может разрабатывать как на чистом javascript, так и с использованием фреймворков, если они необходимы. Мы ждем в нашей команде такого специалиста, который будет писать читаемый код, который без проблем смогут поддерживать его коллеги, имеет некоторый опыт работы в команде, владеет Node.js.



В ваши задачи будет входить:



– Поддержка работоспособности «ставочных» продуктов Tribuna Digital;



– Разработка новых функциональных возможностей;



– Работа над рекламными и редакционными спецпроектами.

Наших вновь прибывших сотрудников ждут:

– Международные проекты, интересные задачи, компетентные коллеги, незанудные руководители

– Просторный офис в 7 минутах ходьбы от м.Павелецкая

– «Белая» заработная плата, размер которой обсуждается совместно с кандидатом

– Исключительно официальное оформление

– Индивидуальный график

– Чай, кофе, фрукты на кухне

– Настольный теннис, кикер, PlayStation 4.



Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Руководитель iOS разработки» или «JavaScript-разработчик».