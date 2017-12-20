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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансии «Руководителя iOS разработки» и «JavaScript-разработчика»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Бавария Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Атлетико Реал Sports.ru Tribuna.com мобильные приложения

    Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 15 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет. Мы продолжаем создавать новые прорывные сервисы и медиа на тему спорта, и нашей команде требуется усиление.

    В данный момент мы ищем специалиста на позицию руководителя iOS разработки. 

    В его обязанности будет входить создание новых и поддержка уже выпущенных продуктов (Rabona, Underdog, Kixx, Well Played, Betting Insider). Мы бы хотели иметь в нашей команде человека, которые сформирует и прокачает свою команду iOS разработчиков, будет заниматься созданием новых и развитием имеющихся проектов Sports.ru и Tribuna Digital для iOS-платформы, а также осуществлять интеграцию приложений с другими сервисами компании, поддерживать и развивать проекты, и добавлять новый функционал.

    Требования:

    – Знания RxSwift+MVVM;

    – Опыт организации работы команды (Git, Code Style, Code Review, Bugtrackers, Agile);

    – Понимание преимуществ и недостатков разных архитектурных решений, а также опубликованный свой проект;

    – Знания любого функционального фреймворка (ReactiveCocoa, RxSwift, RxCocoa);

    – Владение Swift (если еще не работали с ним, но какой-то из реактивных фреймворков вам уже близок – тоже нормально!).

    Также мы активно ищем frontend-разработчика, который может разрабатывать как на чистом javascript, так и с использованием фреймворков, если они необходимы. Мы ждем в нашей команде такого специалиста, который будет писать читаемый код, который без проблем смогут поддерживать его коллеги, имеет некоторый опыт работы в команде, владеет Node.js.

    В ваши задачи будет входить:

    – Поддержка работоспособности «ставочных» продуктов Tribuna Digital;

    – Разработка новых функциональных возможностей;

    – Работа над рекламными и редакционными спецпроектами.

    Наших вновь прибывших сотрудников ждут:

    – Международные проекты, интересные задачи, компетентные коллеги, незанудные руководители

    – Просторный офис в 7 минутах ходьбы от м.Павелецкая

    – «Белая» заработная плата, размер которой обсуждается совместно с кандидатом

    – Исключительно официальное оформление

    – Индивидуальный график

    – Чай, кофе, фрукты на кухне

    – Настольный теннис, кикер, PlayStation 4.

    Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Руководитель iOS разработки» или «JavaScript-разработчик».

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