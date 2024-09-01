Алекс Стиль: «2Drots всегда не фавориты против «Амкала», но мы всегда выигрываем. Пусть мы будем не фавориты»
Алекс Стиль поделился впечатлениями после победы над «Амкалом»
Сегодня 2Drots обыграли «Амкал» в 1-м туре Winline Кубка Медиалиги (1:0) благодаря голу Тереха.
«Я вышел после 4-месячной паузы – когда вся команда верит и надеется на тебя, ты просто не можешь ее подвести. Я был готов рвать бровку и надеюсь, что у меня это получилось.
У «Амкала» впереди важный матч в Кубке, они не хотели рубиться, распыляться, надо отдать им должное – они играли аккуратно. Мы тоже не дерзили, все было в рамках разумного. Пожали руки, обнялись, посмеялись.
Не помню, чтобы нас когда-либо считали фаворитом в игре с «Амкалом». Мы всегда не фавориты, но мы всегда выигрываем», – сказал вингер 2D.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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