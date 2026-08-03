Leon: «Футбол даст основной оборот в ближайшие недели. Второе место займет теннис, далее – киберспорт»

Глава отдела Leon по работе с клиентами Такаси Катаниси рассказал, от каких событий стоит ждать большего оборота ставок в ближайшее время.

– Какие турниры и виды спорта дадут основной оборот в ближайшие недели?

– С учетом РПЛ, еврокубковых квалификаций, а позднее Суперкубка УЕФА и далее The International, думаю, основным лидером так и останется футбол.

Второе место займет теннис, далее кибер, хорошо подтянутся игры 24/7, – рассказал Катаниси в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.