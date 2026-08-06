Минздрав о лудомании: «Проблема зачастую латентная. С повышением обращаемости надо развивать медицинскую помощь»

В Минздраве высказались о проблеме распространения лудомании в России.

Напомним, Минздрав готовит единые инструкции для врачей и психологов по лечению людей с лудоманией.

«Это проблема такая же системная и такая же непростая в решении, как и другие наркологические расстройства, причем эта проблема зачастую латентная. И, конечно, с повышением обращаемости с этой проблемой надо развивать медицинскую помощь.

В связи с этим 1 сентября этого года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология»», который расширяет возможность для обращения и получения помощи лицам с азартными расстройствами», – заявил директор НМИЦ им. В.П. Сербского Минздрава России Анатолий Сахаров.