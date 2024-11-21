Сборная мира против «России 25» Ротенберга – это Кубок Первого канала на «СКА-Арене»

Теперь не в «Ледовом»!

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря. Местом проведения турнира в этом году выбрали «СКА-Арену» .

Изначально «СКА-Арена» планировалась домашней ареной СКА на сезон-2024/25. Команда внезапно переехала сюда перед плей-офф, но летом все-таки вернулась в привычный «Ледовый дворец». Одной из причин стал летний пожар на «СКА-Арене» – после этого в клубе подчеркнули, что на арене находиться небезопасно.

У главного тренера СКА Романа Ротенберга возникало много вопросов к стадиону. На прошлой неделе он говорил это: «Знаете, очень много разных факторов, которые надо нам решить для того, чтобы вернуться. Всякие детали не хочу обсуждать публично. Это будет неправильно. Надо многие детали улучшить, чтобы мы вернулись на «СКА-Арену».

Сейчас вопросы с безопасностью уже никого не беспокоят. «СКА-Арена» вновь готовится к хоккейным матчам.

Сборная из легионеров КХЛ – новый участник Кубка Первого канала

Раньше Кубок Первого канала был вторым этапом Евротура, который ежегодно проходил в России в декабре. Последний раз в таком формате сыграли в 2021-м, но с отстранением команды от международных соревнований все сильно поменялось.

Чтобы сохранить международный статус турнира, туда ежегодно приглашают Беларусь и Казахстан. В 2023-м вместо России сыграла «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга. Иногда появляются и совсем новые участники – выступала даже команда Звезд ВХЛ. Планировалось и участие Китая, но эта сборная в последний момент отказалась.

В этом году на Кубок Первого канала стандартно поедут «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана. Но кое-что по-настоящему удивило – участие Сборной мира КХЛ. Такая команда образовалась впервые.

Название получилось громким. Оно связано с тем, что эту команду соберут из легионеров КХЛ. Президент лиги Алексей Морозов верит – это разнообразит турнир: «Благодарны Федерации хоккея России за приглашение и уверены, что участие данной команды только добавит интереса, интриги болельщиками и самим командам, а в будущем станет хорошей традицией».

Подробностей о составе новой команды и ее тренере пока нет. При этом поехать на турнир может любой иностранец. В КХЛ предусмотрена специальная пауза на время Кубка Первого канала: легионеры в любом случае освобождены от игр на этот период.

Участие подобной сборной из иностранцев на российских турнирах – что-то новое. Вот наш предполагаемый вариант ее состава:

Может быть, к нам прислушаются?

Вокруг «СКА-Арены» по-прежнему много вопросов: все ли готово к турниру, что скажет Ротенберг

В 2023-м Кубок Первого канала впервые проходил в Санкт-Петербурге. И это несмотря на то, что в тот момент уже ввели в эксплуатацию новую «СКА-Арену» и даже провели на ней Матч звезд КХЛ. Для турнира все равно выбрали «Ледовый дворец» – домашний стадион СКА.

В этом году выбор все-таки пал на «СКА-Арену», но теперь это удивляет не меньше. Летом на стадионе произошло возгорание из-за неисправности проводки. Пожар повредил теплоизоляцию, часть трибуны и хоккейный борт. СКА особенно подчеркивал, что восстановить пострадавшую часть стадиона никак не получится в сжатые сроки.

В клубе говорили о том, что пожар открыл множество других проблем «СКА-Арены». Вот мнение председателя совета директоров СКА Александра Медведева: «Мы знаем, что арена работает, и мы бы хотели играть там, но при условиях, которые были названы: технические, технологические, организационные (я имею в виду, кто за что отвечает и кто чем управляет), а также финансовые и коммерческие условия».

Сейчас «СКА-Арена» действительно функционирует: в начале осени на малой арене проходили соревнования Ночной лиги женского хоккея. Арену активно используют для разных мероприятий. Например, в начале декабря как раз перед Кубком Первого канала пройдет бойцовский турнир. Дальше там запланированы концерты вплоть до июня следующего года.

Теперь через полгода после пожара на «СКА-Арену» возвращается и хоккей. Президент лиги Алексей Морозов особенно радуется этому событию: «В декабре 2023 года Матчем звезд КХЛ мы открывали «СКА-Арену», а сейчас возвращение большого хоккея на этот стадион случится во время любимого многими Кубка Первого канала!»

Интересно, как на решение провести Кубок Первого канала на «СКА-Арене» отреагирует Роман Ротенберг. Главный тренер «России 25» чаще остальных менял мнение по поводу арены: называл ее лучшим стадионом в мире, но комментировал проблемы безопасности. Радовался постройке стадиона, но обвинял переезд в раннем вылете СКА из плей-офф.

Что он выдаст на этот раз?

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев; t.me/h_hockey