Традиционная подборка.

Сезон в КХЛ идет уже почти три месяца. Каждую неделю мы подводим промежуточные итоги и собираем главные события в отдельном материале. Важно: во всех рубриках есть авторский взгляд, с которым можно спорить. Любые дополнения в комментариях мы только приветствуем.

Лучшие клубы: «Спартак» много забивает и побеждает

● У «Спартака» 9 побед в последних 10 матчах. Три из них случились на прошлой неделе: с «Адмиралом» (6:1), «Амуром» (7:3), «Витязем» (5:4 ОТ). Главная особенность игр со «Спартаком» – количество шайб (18-8).

● Еще четыре команды набрали максимальное количество очков (4) за два матча: СКА, «Северсталь», московское «Динамо» и «Куньлунь». Больше всего удивляет присутствие здесь команды Михаила Кравеца. «Куньлунь» обыграл двух лидеров Востока – «Автомобилист» (2:1 Б) и «Трактор» (4:1).

Худшие клубы: плохой матч «Сочи» и бесконечный провал «Лады»

● «Сочи» провел один матч и проиграл его – уступили «Сибири» (2:4, вели 2:0). Прямо сейчас команда Сергея Зубова – худшая на Западе (22 очка, 27 игр).

● «Лада» также идет без побед – у нее уже пять поражений подряд. На прошлой неделе проиграли ЦСКА (1:4) и «Салавату» (1:2 Б). Интересное наблюдение: на протяжении всей серии поражений «Лада» забивает ровно по шайбе за матч.

Топ-5 звезд: первый центр «Спартака», главный бомбардир лиги и защитник «Куньлуня»

1. Иван Морозов, «Спартак». Он забивает уже четыре матча подряд (14 ноября был хет-трик в ворота «Северстали»). На этой неделе Морозов выдал по голу в каждой из трех игр. Если с «Амуром» (7:3) у Ивана была только одна шайба, то в матчах с «Адмиралом» (6:1) и «Витязем» (5:4 ОТ) он сделал по 1+1. За 27 матчей в регулярке-2024/25 Морозов набрал 23 (12+11) очка.

2. Джейк Челиос, «Куньлунь». Защитник с общим показателем полезности «-20» вряд ли оказался бы в этой подборке при любых других условиях. Вот только «Куньлунь» набрал победный ход и остался в гонке за плей-офф, а Челиос в победных матчах резко преобразился. Он сыграл почти 27 минут против «Автомобилиста» (2:1 Б), а за 20 минут с «Трактором» (4:1) отметился ассистом.

3. Никита Гусев, «Динамо». Рекордсмен КХЛ отрывается в гонке бомбардиров – 31 (13+18) очко за 29 матчей. Он отметился голом в игре с «Сибирью» (4:2), а с минским «Динамо» (4:3) вообще выбил 3 (1+2) очка. Гусева активно преследуют Иван Чехович, Дмитрий Бучельников (оба – «Витязь») и Максим Шабанов («Трактор»). Каждый из них на этот момент имеет 28 очков.

4. Владислав Подъяпольский, «Лада». В Тольятти сейчас нет никакой стабильности и глобально все сложно. Известно, что клуб хотя бы точно останется в КХЛ. Сейчас идет серия из пяти поражений, но в матче с «Салаватом» (1:2 Б) «Лада» держалась до последней минуты основного времени. Вратарь Подъяпольский отыграл идеально – сделал 54 сэйва и принес клубу очко.

5. Кирилл Пилипенко, «Северсталь». У Череповца снова пошли голы и победы. Символично, что и звезда команды Пилипенко теперь набирает очки. В игре против «Адмирала» (2:1) у него была передача на первый гол. Дальше «Северсталь» устроила результативную перестрелку с «Ак Барсом» (7:5). Пилипенко – автор дубля: открыл счет и забросил четвертую шайбу.

Яркий матч: дальневосточное дерби с мощным камбэком

«Адмирал» обыграл «Амур» (5:3) и прервал серию из пяти поражений. После первого периода хозяева проигрывали 0:2. Показалось, что у «Амура» все налаживается, но в итоге «Адмирал» забросил четыре шайбы в третьем периоде. Никита Сошников оформил дубль, Егор Петухов выбил 3 (1+2) очка. Дома «Адмирал» всегда силен – клуб закрепился в зоне плей-офф (31 очко).

Гол: защитник «Барыса» испортил дебют Серебрякова

«Авангард» максимально изменился всего за неделю. Подписали Майкла Маклауда и защитника Райана Меркли, забрали из «Витязя» Егора Воронкова. Главные трансферы случились в результате обмена со СКА – приехали вратарь Никита Серебряков и нападающий Эмиль Галимов. Оба уже сыграли за новый клуб. Первым матчем для Серебрякова стала встреча с «Барысом» (3:2 ОТ).

Коул Кэсселс наконец-то забил – и сразу победный гол в овертайме. Но чуть раньше красота неожиданно пришла от «Барыса». Защитник Адиль Бекетаев отметился ярким сольным проходом – Серебряков его действия не прочитал.

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Новость: АКМ подал заявку на вступление в КХЛ

Есть много вопросов – тульский стадион не соответствует регламенту лиги. И все-таки официальная заявка уже есть, а руководство КХЛ ее рассматривает. Если все получится, то мы даже можем увидеть возвращение Ильи Ковальчука в новой роли. Он еще не завершил карьеру, но слухи отправляют его на роль генменеджера клуба из Тулы. Верится слабо, хотя и интересно.

Пока же Тула отпраздновала пятилетие «Академии Михайлова». Ковальчук даже сыграл за команду легенд, а потом рассказал : «В Туле по-настоящему любят хоккей. Этот город хочет видеть команду в КХЛ и я уверен, что это не за горами».

Провал: минское «Динамо» проиграло 1000-й матч

В юбилейной игре Минск принимал московское «Динамо» (3:4). К концу второго периода хозяева вели 3:0, но сохранить атмосферу праздника не удалось. У москвичей резко заработало большинство и пошли броски. Начиная с 37-й минуты, в воротах Андрея Тихомирова побывали четыре шайбы. Минское «Динамо» на это ничем не ответило – полноценно порадоваться так и не получилось.

Событие: у «Сибири» снова забивают нападающие

Клуб из Новосибирска обходился без голов от форвардов пять матчей подряд. Конечно, на этом отрезке были только поражения. Случались шайбы только от защитников Ильи Морозова и Федора Гордеева. Все перевернулось в игре с «Сочи» (4:2), когда в конце второго периода Энди Андреофф реализовал большинство. Дальше дело пошло – Андреофф и Бутузов вообще сделали по дублю.

Ротенберг недели: СКА всегда нужны талантливые вратари – в любых количествах

Никита Серебряков не просто так переехал в Омск. В обмен на него СКА получил Станислава Бережного – перспективного 21-летнего голкипера без опыта игры в КХЛ. На пресс-конференции после игры с «Торпедо» (4:1) Ротенберг получил логичный вопрос, зачем ему нужен еще один вратарь. Напоминаем: за место в основе уже конкурируют Заврагин, Мойсевич и Плешков.

Тренер СКА объяснил: вратарь лишним не будет – в любой момент кто-то может вылететь из-за травмы или других проблем. Выступил он и с ответным вопросом: «А вы умеете в воротах играть? У вас есть вратарская форма? А вы играете в хоккей? А кататься умеете? А кораблик умеете делать? Вы прекрасно понимаете, что найти сильных вратарей – сложная задача».

Вывод от Ротенберга: «Вы не вратарь, я тоже не вратарь. Мы все здесь не вратари. Есть вратари в зале?»

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Фото: ХК «Адмирал»