Помехи вратарю в НХЛ всех достали. Правило пора изменить

Если спросить игроков и болельщиков, какое правило в хоккее бесит их сильнее всего, большая часть ответит: «помеха вратарю».

Десятки шайб отменили из-за того, что голкипера сдуло ветром от проезжающего рядом хоккеиста, но при этом часть голов засчитывают, даже когда вратаря буквально запихивают в сетку клюшкой. Никто толком не понимает, как правило трактуется, а решения судей вгоняют в ступор.

Вот примеры . В первом – помеха есть, во втором – нет. Как, почему и за что фанатам хоккея такое счастье – никто не объяснит.

В НХЛ давно воют от непоследовательности арбитров, а тренерам приходится брать челленджи наобум. В сезоне-2023/24 только 54% (47 из 87) запросов на просмотр помехи вратарю были успешными. Практически подбрасывание монетки. Статистика становится еще абсурднее, если вспомнить, что за неудачный челлендж команду наказывают двухминутным штрафом.

Что представляет из себя «помеха вратарю»?

Согласно правилу НХЛ № 69, гол должны отменить, если (1) атакующий игрок своим расположением или контактом лишает голкипера возможности свободно перемещаться в пределах вратарской зоны или защищать ворота, или (2) атакующий игрок инициирует умышленный контакт с вратарем внутри или вне его зоны.

Если со вторым пунктом все понятно, то первый оставляет чересчур много свободы для интерпретации. Лишен ли голкипер возможности перемещаться, контакта какой степени достаточно для отмены гола – судьи решают на месте, и это создает проблемы.

Как сказал экс-главный арбитр КХЛ Владимир Плющев: «Правила хоккея должны быть четкими, как уголовный кодекс». Тейк спорный, но логика в нем (в отличии от многих других высказываний Плющева) есть. Нужны более строгие критерии, чтобы минимизировать человеческий фактор при принятии решения.

Как улучшить регламент?

Проблема с правилом помехи вратарю есть во многих лигах и на всех уровнях. Ирония в том, что одно из решений прямо под боком у НХЛ придумала и внедрила Федерация хоккея США.

В ее правилах сказано: если атакующий игрок стоит во вратарской или хоть на долю секунды туда заезжает, когда его команда владеет шайбой, то судья дает свисток и выносит вбрасывание в среднюю зону. Если же атакующего заталкивает в краску защитник, то игра продолжается.

Одно только это изменение отвадит форвардов трясти задницей на самой границе с вратарской – никто не захочет лишний раз прерывать атаку и подставлять команду.

В обратную сторону правило тоже работает: форварду запрещается пихать защитника на голкипера.

Когда шайба попала в сетку, но нападающий оказался во вратарской, гол засчитают только если:

(а) атакующего затолкал в зону защитник;

(б) шайба влетела в сетку раньше, чем хоккеист въехал во вратарскую;

(в) вратарь оказался за пределами зоны ворот.

Во всех остальных случаях – отмена. Ни чихать, ни дышать в сторону голкипера нельзя. Всем без исключений и вольных интерпретаций.

Вратарям же пора закрыть доступ к другому лайфхаку: сейчас они любят выставлять блин, ловушку и другие предметы экипировки за пределы зоны. Нередко коньки голкипера стоят во вратарской, но его корпус наклонен вперед и находит контакт с нападающим.

В НХЛ есть камеры, позволяющие четко понять положение каждой части тела, как это делает ВАР в футболе. Вытащил ловушку за пределы вратарской – не жалуйся, что форвард ее задел.

Когда правила станут четкими и понятными, количество споров и плохих решений кратно уменьшится, а болельщики у экранов будут понимать, по правилам заброшена шайба или нет. Как с голами, забитыми ногой или из офсайда.

Когда ждать изменений и будут ли они?

Ударившись в конспирологию, легко предположить, что НХЛ заинтересована в периодических судейских скандалах. А что, интерес к игре подогревается, создаются дополнительные инфоповоды, растет охват в СМИ и это косвенно влияет на популярность вида спорта в Северной Америке.

И не в такую чепуху можно поверить, зная, что проблеме не первый год и подвижек к ее решению не видно. Ближайшее окно возможностей для изменения – переговоры о новом коллективном соглашении, которое вступит в силу с начала сезона-2026/27.

Пока неизвестно, что НХЛ и профсоюз игроков планируют выносить на него, но при обсуждении потолка зарплат, процентов прибыли и прочих финансовых вещей, важно не забыть о главном – правилах игры в хоккей.

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