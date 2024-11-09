Главный снайпер «Торпедо» жестко получил клюшкой по лицу – вернулся и ответил голом

«Выходи с улыбкой».

«Торпедо» проиграло «Салавату» (2:3 ОТ). После второго периода команда Игоря Ларионова вела 2:0, но растеряла преимущество. Исход матча решился в овертайме – там на 19-й секунде забил нападающий «Салавата» Джошуа Ливо.

Для «Торпедо» главным героем стал Никита Артамонов . 18-летний нападающий мог завершить матч уже в стартовом отрезке. Вместо этого он вернулся на лед и забил гол. Ключевой факт: Артамонов – лучший снайпер «Торпедо» (12 голов) в регулярке-2024/25.

Соперник повредил Артамонову губу и даже не получил малый штраф – все по правилам

В конце первого периода нападающий «Салавата» Деннис Ян находился возле ворот «Торпедо» и ждал передачу. В тот момент Артамонов контролировал его действия и находился рядом.

Передача прошла – Ян рассчитывал на бросок в одно касание. В итоге он промахнулся и попал клюшкой по Артамонову, который в этот момент тянулся за шайбой. Удар неудачно пришелся в лицо и до крови повредил ему верхнюю губу.

Артамонов сразу же покинул площадку в сопровождении персонала, а судьи после разговора с Ларионовым поехали на просмотр момента. Решение приняли быстро – Ян ничего не сделал умышленно. Пусть даже при условии, что сам бросок не получился. Правила такие эпизоды тоже предусматривают.

Первый период доиграли без Артамонова, но после перерыва он вернулся на лед. Интересно, что тренер нижегородцев сразу же после этого поменял стартовое сочетание. Во втором периоде Артамонов уже заиграл в одном звене с Максимом Летуновым и Владиславом Фирстовым, которые начинали игру в связке с Василием Атанасовым.

Это решение оказалось успешным для «Торпедо». В середине второго периода Артамонов забил гол. Там сильно помог защитник Китон Томпсон, который перехватил шайбу и отбросил ее Никите на синюю линию. Артамонов на скорости вышел к воротам Александра Самонова и точно бросил. В моменте на льду находилась вся связка нападающих.

Ларионов уже не в первый раз отказывается от привычного сочетания Артамонов – Летунов – Фирстов, но возвращает его по ходу игры. Так было и в третьем периоде матча против «Локомотива» (1:2 Б), но тогда это игру не спасло.

Зато теперь Ларионов оценил самоотверженность Артамонова: «У него все в порядке. Распухла немного верхняя губа, но это часть профессии. Я ему сказал: «Выходи с улыбкой». Он вышел с улыбкой во втором периоде и забил хороший гол ».

18-летний Артамонов – лучший бомбардир и снайпер «Торпедо». Ему помогают партнеры по тройке

За 25 матчей этого сезона Артамонов набрал 21 (12+9) балл. Это лучший игрок «Торпедо» по голам и очкам. В рейтинге по лиге 18-летний Артамонов делит второе место среди снайперов вместе с четырьмя игроками. Больше всех забил Дерек Барак из «Витязя» (14).

В прошлом сезоне Артанов провел 59 игр с учетом плей-офф и набрал 23 (7+16) очков. В этой регулярке он уже побил личный рекорд по голам, а совсем скоро превысит очковую планку. Его скорость по набору очков совпадает с прошлогодним результатом Василия Атанасова (22 года), но Артамонов младше – на следующей неделе ему исполнится только 19 лет.

На результативности Артамонова сильно сказывается игра партнеров. Он начал сезон в сочетании с Летуновым и Фирстовым. На данный момент эта тройка стала самой результативной в лиге – на троих они организовали уже 18 голов.

Правда, последние три матча Артамонов со старта выходил во втором звене и только иногда по ходу игры возвращался к привычным партнерам. В первой тройке его заменял все тот же Василий Атанасов. Это повлияло на личную результативность Артамонова. Перед игрой с «Салаватом» он дважды уходил со льда без очков и затянул безголевую серию на четыре матча.

Впервые результативная тройка «Торпедо» сыграла по отдельности в игре с «Динамо» (5:4 Б). Ларионов объяснил то изменение так: «Я разговариваю с игроками во время матчей. Мне важно понимать, все ли с ними в порядке. Летунов сказал мне, что устал. Артамонов немного захлебнулся в первом периоде. Надо было дать сыграть готовым хоккеистам».

Практика показала: втроем им все-таки намного комфортнее.

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Фото: КХЛ /Соколов Григорий