0:2 – 4:2 – 5:6. Чудо-сюжет у «Авангарда» со «Спартаком»!

Омск все равно проиграл.

«Спартак» выиграл у «Авангарда» (6:5) в результативном матче. Игра двух проблемных (хоть и в разной степени) команд подарила удивительную историю: к середине встречи мало кто сомневался в итоговом успехе «Спартака». Вот только затем уже Омск повел с разницей в две шайбы – казалось, что теперь никаких вопросов по домашней победе не возникнет.

Суть же привычная: ноль очков у «Авангарда».

«Авангард» выдал лучший отрезок в сезоне – вратарь «Спартака» даже психанул

Феерия началась не сразу. В первом периоде команды сподобились только на одну шайбу. Зато состоялась драка – сцепились защитники Дамир Шарипзянов и Вениамин Королев. Дошло даже до крови: Королев с разбитой губой поехал в раздевалку.

Но после перерыва полетели уже голы. Как же все развивалось?

● На 25-й минуте «Спартак» повел 2:0 – дубль у Адама Ружички. Первую шайбу москвичи даже забросили в большинстве, что не совсем привычно: «Спартак» на 17-м месте в лиге с 15% реализации. Могло быть и 3:0 в пользу гостей, но гол все того же Вениамина Королева был отменен по итогам тренерского запроса.

● Буквально через полминуты после той отмены настало время «Авангарда»: за 7 минут и 12 секунд хозяева забросили четыре шайбы! Три из них на счету омских воспитанников: Ильи Рейнгардта, Никиты Холодилина и Александра Филатьева.

Реакция вратаря «Спартака» Дмитрия Николаева была соответствующей – со злости он сломал клюшку . Такие эмоции понятны: Николаев и сам не вытащил, но и защитники ему не помогли. Его расстреливали с опасных позиций.

Такой всплеск чувств у Николаева привел к его замене – вышел Патрик Рыбар.

● На старте третьего периода матч вновь перевернулся, но теперь отыгрался уже «Спартак». На полную заработало ударное звено москвичей: Павел Порядин забросил четвертую шайбу, а потом поучаствовал в голе Николая Голдобина.

Главный тренер Алексей Жамнов после матча отметил этот отрезок: «Первая тройка проснулась в третьем периоде и заиграла, как может». К игре лидеров в этом сезоне у Жамнова есть вопросы .

После пятой шайбы «Спартака» замена вратаря случилась уже у «Авангарда»: вместо Ильи Проскурякова в игру вступил Павел Хомченко. Проскуряков действительно сыграл не лучшим образом. Например, пропустил между ног от Порядина.

А Голдобин забросил вообще из вот такой позиции – в ближний угол.

● «Авангард» не сдался – и на 51-й минуте сравнял счет. «Спартак» ответил еще одним собственным голом: бросок Андрея Миронова, и проезжавший мимо ворот Ружичка сориентировался и подправил шайбу. Первый хет-трик словака в КХЛ – и в такой важный момент!

Реакция Жамнова вполне красноречива.

Какие еще вещи надо знать вокруг этого необычного матча?

● Героем со стороны «Спартака» и правда оказался Адам Ружичка (13 очков за 15 игр). Он оформил первый хет-трик в КХЛ. Адам Ружичка и Штефан Ружичка – третья пара братьев или однофамильцев в истории лиги, забивавшая минимум по 3 гола за матч в составе одного клуба. С ними сравнимы только братья Ушенины, а также однофамильцы Игорь Григоренко и Михаил Григоренко.

● Тренер «Авангарда» Сергей Звягин по-прежнему не имеет прочных позиций на скамейке. Руководство вроде бы его поддерживает, но результаты говорят против перспектив Звягина. Из последних 14 матчей «Авангард» проиграл 11. Мы уже рассказывали о безнадежности этой команды. Омск по-прежнему падает в турнирной таблице: идут на 10 месте Востока (13 очков).

● У «Спартака» все плохо именно с обороной. За два последних матча команда Алексея Жамнова получила 10 шайб в собственные ворота. Ранее было поражение от «Динамо» (0:5). Во второй встрече подряд происходит замена вратаря, зато в атаке наконец-то пошли проблески от главных звезд. Голдобин отличился впервые с 28 сентября, Порядин набрал 3 очка (лучшая игра в сезоне).

● Атакующие радости появились и у «Авангарда». Защитник Дамир Шарипзянов не просто ярко подрался в первом периоде – он отметился еще и двумя результативными передачами. Всего у Шарипзянова 17 (2+15) очков в регулярке-2024/25. Но общий показатель полезности -2 как бы показывает, что оборонительная игра у любых омских сочетаний совсем не складывается.

● В воротах у «Авангарда» резко закрепился 37-летний Илья Проскуряков. Его конкурент Павел Хомченко начинал последние матчи на скамейке. Основная проблема в другом: Михаил Бердин все еще восстанавливается после травмы. Звягин уже отдельно рассказал, что Бердин пока не готов. Летом «Авангард» забрал Михаила из «Сочи» и явно рассматривал его на место в основе.

● Эта победа закрепила «Спартак» в тройке лидеров Запада (22 очка). Интересно, что из последних пяти матчей «Спартак» проиграл в трех. Ситуация в «Авангарде» выглядит намного хуже. Омск получает перерыв в шесть дней, где вообще не будет игр. 23 октября команда встретится с «Трактором». Будет ли Звягин на скамейке? Решится ли история с Кэсселсом?

Вопросов все еще бесконечно много.

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Фото: vk.com/hc_avangardomsk