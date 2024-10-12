Противоречивый дебют Мичкова в НХЛ – 0 очков, удаление и суперфинт
Ждем большего.
Матвей Мичков дебютировал в НХЛ. 19-летний нападающий не набрал очков, но «Филадельфии» для победы над «Ванкувером» они не понадобились (3:2 по буллитам).
По общей хоккейной традиции Мичков первым вышел на разминку. Правда, не один: разделил круг новичка с еще одним дебютантом лиги – 18-летним канадским форвардом и 13-м номером последнего драфта Джеттом Лучанко.
Оба юниора получили достойное время: Лучанко сыграл 14,5 минут; Мичков – 18:32, это третий показатель среди всех нападающих «Флайерс». Забавно, что за 17 матчей в СКА рекордный айстайм Матвея составил 16:47.
Суперзвезды нередко начинали карьеру в НХЛ с гола в дебютном матче – Мичков стартовал с удаления: на шестой минуте зацепил Теодорса Блюгерса.
Необязательный фол вызвал ухмылку главного тренера «Филадельфии» Джон Тортореллы.
Позднее Матвей отчасти реабилитировался – заработал удаление на себе. Но ни первое нарушение, ни второе на результате не отразились – их не реализовали.
Не привел к голу и замысловатый финт Мичкова в большинстве. Пожалуй, это главный хайлайт вечера с участием нашего форварда:
В середине третьего периода Матвей еще раз приблизился к взятию ворот: резко улучшил позицию – вот только бросил совсем бесхитростно.
В конце первого отрезка Мичков едва не попал в ассистенты: классной передачей в касание отрезал защитника и вывел Моргана Фроста прямо под ворота:
Всего Матвей нанес 5 бросков в створ, один заблокировал и закончил с нулевым показателем полезности. В серии буллитов форвард будто запутался в собственных ногах и не использовал попытку.
В следующих раундах вратарь «Кэнакс» Кевин Ланкинен пропустил две шайбы, а вот Самуэль Эрссон, его визави из «Флайерс», отразил 4 из 5 буллитов. Это тревожный сигнал для Ивана Федотова – российский вратарь смотрел за встречей из запаса.
Следующий матч «Филли» проведут менее чем через сутки – 13 октября в 5:00 мск сыграют на выезде с «Калгари».
Как Мичков сыграл на предсезонке НХЛ
Фото: East News/Ethan Cairns/The Canadian Press via AP