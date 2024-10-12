Противоречивый дебют Мичкова в НХЛ – 0 очков, удаление и суперфинт

Ждем большего.

Матвей Мичков дебютировал в НХЛ. 19-летний нападающий не набрал очков, но «Филадельфии» для победы над «Ванкувером» они не понадобились (3:2 по буллитам).

По общей хоккейной традиции Мичков первым вышел на разминку. Правда, не один: разделил круг новичка с еще одним дебютантом лиги – 18-летним канадским форвардом и 13-м номером последнего драфта Джеттом Лучанко.

Оба юниора получили достойное время: Лучанко сыграл 14,5 минут; Мичков – 18:32, это третий показатель среди всех нападающих «Флайерс». Забавно, что за 17 матчей в СКА рекордный айстайм Матвея составил 16:47.

Суперзвезды нередко начинали карьеру в НХЛ с гола в дебютном матче – Мичков стартовал с удаления: на шестой минуте зацепил Теодорса Блюгерса.

Необязательный фол вызвал ухмылку главного тренера «Филадельфии» Джон Тортореллы.

Позднее Матвей отчасти реабилитировался – заработал удаление на себе. Но ни первое нарушение, ни второе на результате не отразились – их не реализовали.

Не привел к голу и замысловатый финт Мичкова в большинстве. Пожалуй, это главный хайлайт вечера с участием нашего форварда:

В середине третьего периода Матвей еще раз приблизился к взятию ворот: резко улучшил позицию – вот только бросил совсем бесхитростно.

В конце первого отрезка Мичков едва не попал в ассистенты: классной передачей в касание отрезал защитника и вывел Моргана Фроста прямо под ворота:

Всего Матвей нанес 5 бросков в створ, один заблокировал и закончил с нулевым показателем полезности. В серии буллитов форвард будто запутался в собственных ногах и не использовал попытку.

В следующих раундах вратарь «Кэнакс» Кевин Ланкинен пропустил две шайбы, а вот Самуэль Эрссон, его визави из «Флайерс», отразил 4 из 5 буллитов. Это тревожный сигнал для Ивана Федотова – российский вратарь смотрел за встречей из запаса.

Следующий матч «Филли» проведут менее чем через сутки – 13 октября в 5:00 мск сыграют на выезде с «Калгари».

Как Мичков сыграл на предсезонке НХЛ

Фото: East News /Ethan Cairns/The Canadian Press via AP