Правда, что в Магнитогорске нечем дышать? Экскурсия по хоккейной столице России

Путешествие в город металлургов.

Жизнь в Магнитогорске – во многом испытание. Типичный пейзаж города – около десятка дымящихся труб. Зима холодная и влажная, а лето короткое: за этот август ни разу не было горячее 25°C.

Экология в Магнитогорске – насколько все плохо?

Температура воздуха – ничто по сравнению с качеством. Рейтинги, в которых Магнитогорск присутствует чаще всего, – с приставкой «анти»:

● В 2006 году ученые из американского института Блэксмита внесли город в список 100 самых грязных в мире;

● В 2015-м министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской назвал Магнитогорск в числе 15 наиболее загрязненных городов России;

● В апреле 2022-го Росприроднадзор поставил Магнитогорск седьмым в списке самых грязных городов страны. Объем выбросов опасных загрязняющих веществ оценили в 173 тысячи тонн.

Формальдегид, бензопирен, диоксид азота – слова, знакомые каждому магнитогорцу, который открывает местные новости. Долгосрочные наблюдения Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) показали, что среди уральских городов только в Кургане качество воздухе хуже, чем в Магнитогорске. При этом в УГМС отметили положительную динамику. Коэффициент бензопирена доходил до 38,5 в 2017 году и снизился до 7 в 2019-м.

Похоже, это результат действий металлургического комбината (ММК) – главного источника загрязнений в регионе. Когда Магнитогорск включили в федеральную программу «Чистый город», предприятие закупило сероулавливающие установки, продвинутые системы вентиляции для доменных печей и литейных цехов.

В конце 2023-го на ММК ввели в эксплуатацию диспетчерский экологический комплекс – специалисты в режиме реального времени следят за соответствующими показателями на производстве. Комплекс автоматически настраивает модель для менее болезненного рассеивания выбросов. В июле-2024 комбинат ввел в эксплуатацию новую коксовую батарею – ожидается, что она уменьшит их на 11,5 тысячи тонн в год.

Горожане воспринимают экологический вопрос по-разному. «Ну вы же видите – мы тут живем: у нас по две руки, по две ноги, мы тут мутанты какие-то, – обнадежили болельщики «Металлурга» на стадионе. – Это в советское время тут было страшно. В последние годы все наладилось».

Я провел в Магнитогорске ровно трое суток – и выжил за это время почувствовал зловония только рядом с комбинатом. До правого берега, где сосредоточена основная жизнь города, неприятный запах не донесся. «У нас и небо сейчас голубое – такое было не всегда. Так что не бойтесь: приезжайте еще», – такими словами проводили на ресепшн гостиницы.

Разумеется, не все разделяют позитив. Некоторые местные экоактивисты даже призывают закрыть комбинат. Вот что прошлым летом ответил им мэр города Сергей Бердников: «Давайте уже будем грамотными, современными людьми и будем глядеть правде в глаза. Да, выбросы есть. Но еще ведь одно. Мы с вами хотим жить? А чтобы жить, нужно работать, деньги зарабатывать».

Так Бердников, очевидно, намекнул – комбинат не только отравляет воздух, но и кормит. Правда, зарплаты там невелики. Ведущему инженеру в центр энергосберегающих технологий предлагают от 84 тысяч рублей, разливщику стали – от 89 тысяч, машинисту крана – до 66 тысяч. Все это – «грязными», в переносном – а учитывая специфику работы – и в прямом смысле.

В общей сложности комбинат, по данным hh.ru, ищет 118 человек. Рекламу с вакансиями активно крутят на местном телевидении – объявления вставляют даже в эфир федеральных каналов.

ММК закончил прошлый год на 29-м месте в России по количеству сотрудников – 53,9 тысячи. Население города – около 409 тысяч человек. То есть на комбинате работает каждый седьмой магнитогорец.

Как немец застроил Магнитогорск

Комбинат определил судьбу Магнитогорска – кажется, навсегда.

В городе три административных района, но местные делят город на правый и левый берега – посередине река Урал. Стороны соединяют три моста, по которым проходит граница между Европой и Азией.

Правобережье, европейская часть – более современная и респектабельная. Здесь, в частности, находится поселок Хуторки – в народе его называют «Царской деревней». Жители Хуторков – элитарии Магнитогорска: чиновники, руководители предприятий и звезды «Металлурга».

А на левобережье расположен комбинат. «Азиатский» левый берег – это бывший поселок, его создали в 1929 году как будущее место предприятия. Рабочие жили в бараках. 35 лет спустя в их честь открыли памятник «Первая палатка».

На основании высечены стихи одного из строителей Магнитки Бориса Ручьева:

«Мы жили в палатке с зеленым оконцем,

Промытой дождями, просушенной солнцем,

Да жгли у дверей золотые костры

На рыжих каменьях Магнитной горы».

Развитие города зависело от комбината. Именно на Магнитогорске советская власть впервые опробовала концепцию соцгорода – города, образованного вокруг большого производства и заполненного однотипной застройкой.

Предполагалось, что абсолютно все в таких городах будет не только стандартизировано (планировки квартир и общественные территории), но и ограничено – в том числе население. В город не планировали заселять тех, кто не работает на комбинате или не обслуживает работников комбината.

Первый капитальный дом в Магнитогорске построили по проекту архитектора Сергея Чернышева. Но дальше в городе работали немцы и австрийцы под руководством Эрнста Мая. Он приехал в СССР из Гамбурга в составе небольшой группы архитекторов.

Май активно экспериментировал, хотя на выходе получилось не так, как планировал – все его магнитогорские проекты корректировали по несколько раз. С чем никто не спорил, так это с расположением домов: торцами их обратили к заводу, а фасадами – в озелененные дворы. По такому принципу Май спроектировал квартал на 9,3 тысячи человек и 4 улицы (Маяковского, Чайковского, Кирова и проспекта Пушкина).

Май разработал и проекты двух площадей – Народных гуляний и Торжеств. Первую украшают 27-метровые часы-куранты с мраморной отделкой и стрелками, покрытыми сусальным золотом.

А рядом со второй находится огромный монумент «Тыл – фронту». С одной стороны – военный, с другой – рабочий. Причем их расположение неслучайно: рабочий смотрит на восток, в сторону комбината; воин – на запад, где в то время был враг.

Что еще есть в Магнитогорске?

В остальном Магнитогорск состоит из бесконечных советских панелек. Попасть сюда в пасмурную погоду – верный способ поймать депрессию, а увидеть новостройку – большая редкость и радость.

Трубы комбината видны почти отовсюду. Одно из исключений – здание администрации, вплотную к которому посажены ели.

Самая приятная локация в центре города – набережная заводского пруда. Милый зеленый сквер, аттракционы, детские площадки и пляж. Один посетитель не покидает его никогда:

Большинство гостей Магнитогорска – командировочные. Электрик, один из трех человек, которых я встретил на набережной за полчаса, скрупулезно фотографировал замок. Обороне «Металлурга» (9 пропущенных шайб за 3 матча) еще только предстоит стать такой же крепкой, как он.

Есть на набережной и другая инсталляция, вызывающая ассоциации с хоккеем. Недалеко от вечно загорающего и вечно бледного мужчины – два пингвина. Со мной позировал тот из них, кто больше похож на Сидни Кросби.

Впрочем, парк «Лукоморье» – официальное название набережной – теснее связан с другим видом спорта. Четыре года подряд площадки парка принимали этап чемпионата России по пляжному волейболу.

Еще один спортивный сигнал в городе – три треугольных монумента: «Наше будущее», «Дзюдо», «Наши олимпийцы». Похоже, дзюдо действительно навсегда с нами.

Во дворах есть коробки, но чаще они находятся в плачевном состоянии. Не видел, чтобы ими кто-то пользовался.

Главный культурный объект на карте Магнитогорска – парк «Притяжение». На этой сцене «Металлург» проводил предсезонную презентацию.

Готовы и еще несколько объектов: светомузыкальный фонтан, веревочный городок, пляж, детские площадки, фудкорт. Зимой работает горнолыжный спуск.

Территория занимает больше 100 тысяч квадратных метров. Можно побегать по дорожке со специальным покрытием и пройтись по 5-километровой экотропе.

Жемчужина парка – 400-метровый извивающийся мост. Формой напоминает «Зарядье», только с желтой, а не с белой подсветкой в ночи.

Рядом стройка продолжается. В планах – ледовая арена, океанариум, оранжерея, музей мировой металлургии и четырехзвездочный отель.

Город столь непростой судьбы заслуживает и не такого.

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Фото: фотографии автора; РИА Новости /Владимир Федоренко