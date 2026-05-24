Бринд’Амор об Элерсе: «У него особый талант, и в игре с «Монреалем» он проявился в полной мере. Он может выиграть матч для вас, это важный элемент»

Род Бринд′Амор оценил игру Николая Элерса в матче Кубка Стэнли с «Монреалем».

Главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор оценил игру нападающего Николая Элерса во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Монреалем » (3:2 ОТ, 1-1).

Форвард «Харрикейнс» забил два гола, в том числе в овертайме.

Бринд’Амор высказался о динамичной игре Элерса.

«Я это видел. Это именно то, о чем мы много раз говорили в этом сезоне: у него особый талант, и сегодня он проявился в полной мере.

У вас есть парень, который не требует изменения вашей игры, но теперь, когда мы добавляем этого игрока, мы внезапно становимся более взрывными.

Он может выиграть для вас матч, и я думаю, это важный элемент, особенно в такой игре. Игра напряженная, нам нужен этот гол, и он способен сделать это практически сам. Очевидно, это очень важно», – сказал Бринд′Амор.

«Монреаль» чуть не украл вторую победу в финале Востока! «Каролина» выиграла только в овертайме