Свечников попробовал забить лакросс-гол во 2-м матче финала Востока с «Монреалем». Бросить в створ не вышло, Добеш успел закрыть угол

Андрей Свечников попытался забить лакросс-гол во 2-м матче серии с «Монреалем».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников попытался забить лакросс-гол во втором матче финала Восточной конференции с «Монреалем » (3:2 ОТ, 1-1).

В первом периоде 26-летний россиянин положил шайбу на клюк и попытался занести ее в ворота Якуба Добеша , но бросить в створ не получилось.

Отметим, что вратарь «Монреаля» успел переместиться и закрыть угол.

Напомним, что Свечников – первый игрок в истории НХЛ , кому удалось забить таким способом. Это произошло в октябре 2019 года.