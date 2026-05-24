Свечников попробовал забить лакросс-гол во 2-м матче финала Востока с «Монреалем». Бросить в створ не вышло, Добеш успел закрыть угол
Андрей Свечников попытался забить лакросс-гол во 2-м матче серии с «Монреалем».
Форвард «Каролины» Андрей Свечников попытался забить лакросс-гол во втором матче финала Восточной конференции с «Монреалем» (3:2 ОТ, 1-1).
В первом периоде 26-летний россиянин положил шайбу на клюк и попытался занести ее в ворота Якуба Добеша, но бросить в створ не получилось.
Отметим, что вратарь «Монреаля» успел переместиться и закрыть угол.
Напомним, что Свечников – первый игрок в истории НХЛ, кому удалось забить таким способом. Это произошло в октябре 2019 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии