  Бринд'Амор о 3:2 с «Монреалем»: «Каролина» сыграла лучше, чем в 1-м матче серии. Все понимали, что от них требуется. Нужно продолжать в том же духе»
Бринд’Амор о 3:2 с «Монреалем»: «Каролина» сыграла лучше, чем в 1-м матче серии. Все понимали, что от них требуется. Нужно продолжать в том же духе»

Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор высказался о победе над «Монреалем» (3:2 ОТ) во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (1-1). 

«Многие аспекты нашей игры нужно было улучшить. Сегодня мы сыграли лучше, чем в первом матче. На протяжении большей части игры мы показывали хорошее взаимодействие.

Все понимали, что от них требуется, и это было видно. Нужно найти способ продолжать в том же духе», – сказал Бринд’Амор. 

«Каролина» применила 46 силовых приемов во 2-м матче финала Востока (10 на счету Стаала) против 16 у «Монреаля». Счет по сумме двух игр – 90:34

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
