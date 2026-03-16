  • 5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
10

КХЛ сообщила о новом рекорде по общей и средней посещаемости.

«По итогам матчей 16 марта 2026 года в регулярке сезона-2025/2026 будет сыграно 729 из 748 матчей. Общая посещаемость составила 5 711 695 зрителей, что стало новым рекордом всех регулярок КХЛ.

Предыдущий рекорд был установлен сезоном ранее 5 706 785 зрителей на 782 матчах регулярного чемпионата при средней посещаемости 7298 зрителей.

Текущий регулярный чемпионат, который завершится 20 марта, также установит новый рекорд средней посещаемости, по итогам 729 матчей она составляет 7835 зрителей», – говорится в сообщении КХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
В новом сезоне ещё выше будет посещаемость. В Нижнем новая арена откроется.
Главное нашим чинушам не мешать и не испортить всё каким нибудь хоккейным фанайди
Лига с каждым сезоном становится всё лучше в плане конкуренции, медиа и комфорта на аренах, поэтому ничего удивительного
Ответ Rio de Janeiro
Показать таблицу КХЛ десятилетней давности ?)
Ответ pochanik
И что ты там нам показать хочешь? Безнадежную кузню, Югру и прочие Риги?)) Или хотел взять количеством?) Или к чему это вообще?))
А по городам статистика будет?
