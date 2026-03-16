5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости

КХЛ сообщила о новом рекорде по общей и средней посещаемости.

КХЛ заявила о новом рекорде по общей и средней посещаемости, которые установлены в этом сезоне.

«По итогам матчей 16 марта 2026 года в регулярке сезона-2025/2026 будет сыграно 729 из 748 матчей. Общая посещаемость составила 5 711 695 зрителей, что стало новым рекордом всех регулярок КХЛ.

Предыдущий рекорд был установлен сезоном ранее 5 706 785 зрителей на 782 матчах регулярного чемпионата при средней посещаемости 7298 зрителей.

Текущий регулярный чемпионат, который завершится 20 марта, также установит новый рекорд средней посещаемости, по итогам 729 матчей она составляет 7835 зрителей», – говорится в сообщении КХЛ.