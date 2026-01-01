  • Спортс
  7 984 зрителя в среднем посещали матчи КХЛ за 4 стартовых месяца – это рекорд. Заполняемость арен – 80%, лучшая в истории
5

В КХЛ рекордная посещаемость за 4 стартовых месяца регулярного сезона.

За 4 стартовых месяца текущего регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ зафиксирована рекордная посещаемость – 7 984 зрителя в среднем посещали матчи. 

Кроме того, заполняемость арен за 4 стартовых месяца регулярки составила 80%, что является лучшим результатом в истории лиги на этом отрезке. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
