7 984 зрителя в среднем посещали матчи КХЛ за 4 стартовых месяца – это рекорд. Заполняемость арен – 80%, лучшая в истории
В КХЛ рекордная посещаемость за 4 стартовых месяца регулярного сезона.
За 4 стартовых месяца текущего регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ зафиксирована рекордная посещаемость – 7 984 зрителя в среднем посещали матчи.
Кроме того, заполняемость арен за 4 стартовых месяца регулярки составила 80%, что является лучшим результатом в истории лиги на этом отрезке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости