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  4. Хаукеланна не будут вызывать в сборную Норвегии в случае перехода в «Трактор». Вратарь выиграл бронзу с командой на ЧМ-2026

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Хаукеланна не будут вызывать в сборную Норвегии в случае перехода в «Трактор». Вратарь выиграл бронзу с командой на ЧМ-2026
Норвегия откажется от Хаукеланна в случае его перехода в «Трактор».

Голкипера Хенрика Хаукеланна не будут вызывать в сборную Норвегии, если вратарь продолжит карьеру в КХЛ.

Об этом сообщил генеральный менеджер национальной команды Патрик Торесен, являющийся двукратным обладателем Кубка Гагарина (в составах «Салавата Юлаева» и СКА).

Ранее появилась информация, что 31-летний вратарь подпишет контракт с «Трактором».

В октябре 2022 года совет директоров Федерации хоккея Норвегии принял решение, что игрокам, которые выступают в России, будет запрещено выступать за сборную Норвегии.

«Совет директоров принял решение, согласно которому игроки, имеющие клубную связь с российским хоккеем, недоступны для национальной сборной. Если Хенрик продолжит карьеру там, у нас не будет возможности его использовать», – сказал Торесен в интервью TV2.

Хаукеланн выиграл бронзу со сборной Норвегии и был признан лучшим вратарем ЧМ-2026. Он провел 8 матчей на турнире, пропуская в среднем 1,74 шайбы и отражая 93,8% бросков.

Опубликовал: Никита Надёжин
logoХенрик Хаукеланн
logoТрактор
logoЧМ по хоккею
logoСборная Норвегии по хоккею
logoКХЛ
logoПатрик Торесен

Комментарии

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Вот она, свободная Европа
Демократия
ОтветСергей Галынский
Вот она, свободная Европа Демократия
Комментарий скрыт
Не будут вызывать в сборную Норвегии? 31 год,медаль ЧМ есть,осталось денег на старость заработать.
И естественно чмошники из ИИХФ это проигнорируют, хоть это и является нарушением устава организации, а именно запрета на дискриминацию игроков по материальному статусу
Демократичненько.
Это нарушения основополагающих протоколов ООН "О защите прав человека",в частности о праве на достойную работу.
Пожелаем им после бронзового чемпионата пройти очищение нижним дивизионом :)
Я же говорил пару дней назад
Ну на запретах вызова в сборную далеко не уедешь - демократию и права человека норвежским гражданам не причинишь.... Пора уже вводить уголовную ответственность не только за игру в КХЛ, но и за просмотры матчей, хайлайтов и прочтение статей в википедии....
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