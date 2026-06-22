Хаукеланна не будут вызывать в сборную Норвегии в случае перехода в «Трактор». Вратарь выиграл бронзу с командой на ЧМ-2026

Голкипера Хенрика Хаукеланна не будут вызывать в сборную Норвегии, если вратарь продолжит карьеру в КХЛ.
Об этом сообщил генеральный менеджер национальной команды Патрик Торесен, являющийся двукратным обладателем Кубка Гагарина (в составах «Салавата Юлаева» и СКА).
Ранее появилась информация, что 31-летний вратарь подпишет контракт с «Трактором».
В октябре 2022 года совет директоров Федерации хоккея Норвегии принял решение, что игрокам, которые выступают в России, будет запрещено выступать за сборную Норвегии.
«Совет директоров принял решение, согласно которому игроки, имеющие клубную связь с российским хоккеем, недоступны для национальной сборной. Если Хенрик продолжит карьеру там, у нас не будет возможности его использовать», – сказал Торесен в интервью TV2.
Хаукеланн выиграл бронзу со сборной Норвегии и был признан лучшим вратарем ЧМ-2026. Он провел 8 матчей на турнире, пропуская в среднем 1,74 шайбы и отражая 93,8% бросков.
Демократия