Хаукеланна не будут вызывать в сборную Норвегии в случае перехода в «Трактор». Вратарь выиграл бронзу с командой на ЧМ-2026

Норвегия откажется от Хаукеланна в случае его перехода в «Трактор».

Голкипера Хенрика Хаукеланна не будут вызывать в сборную Норвегии , если вратарь продолжит карьеру в КХЛ .

Об этом сообщил генеральный менеджер национальной команды Патрик Торесен , являющийся двукратным обладателем Кубка Гагарина (в составах «Салавата Юлаева» и СКА).

Ранее появилась информация , что 31-летний вратарь подпишет контракт с «Трактором ».

В октябре 2022 года совет директоров Федерации хоккея Норвегии принял решение, что игрокам, которые выступают в России, будет запрещено выступать за сборную Норвегии.

«Совет директоров принял решение, согласно которому игроки, имеющие клубную связь с российским хоккеем, недоступны для национальной сборной. Если Хенрик продолжит карьеру там, у нас не будет возможности его использовать», – сказал Торесен в интервью TV2.

Хаукеланн выиграл бронзу со сборной Норвегии и был признан лучшим вратарем ЧМ-2026. Он провел 8 матчей на турнире, пропуская в среднем 1,74 шайбы и отражая 93,8% бросков.