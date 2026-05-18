  • У «Каролины» будет 11 дней паузы между раундами в Кубке Стэнли – наибольшее значение за 107 лет
У «Каролины» будет 11 дней паузы между раундами в Кубке Стэнли – наибольшее значение за 107 лет

У «Каролины» будет 11 дней паузы между играми в плей-офф НХЛ – рекорд за 107 лет.

НХЛ назначила первый матч финала Восточной конференции на 21 мая по местному времени. «Каролина» встретится с победителем седьмого матча в паре «Баффало» – «Монреаль».

«Харрикейнс» завершили серию второго раунда 9 мая. Таким образом, команда проведет 11 дней подряд без игр между раундами плей-офф – это наибольший показатель в лиге за 107 лет.

В 1919 году Кубок Стэнли разыгрывался между чемпионами НХЛ («Монреаль») и Тихоокеанской хоккейной ассоциации («Сиэтл»). Тогда пауза между чемпионской серией НХЛ и Кубком Стэнли составила 12 дней. Тот турнир не удалось доиграть из-за эпидемии испанского гриппа.

В современной лиге по 10 дней ждали соперников «Бостон» (в 2019 году) и «Анахайм» (2003).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Джеймса Миртла
Вахтовым методом работают. 10 дней играют, 10 дней дома.
на кой черт первую игру серии Каролина-Филадельфия нужно было ставить за день до 7 матча в серии Монреаль-Тампа? по сути 2й раунд начали играть не закончив 1й раунд. Немудрено, что потом получили такую дичь
Пфффф. А тут в комментариях писали, что кхл стоит учится у нхл и серии можно начинать раньше
11 дней это серьёзно. Можно перегореть, игровой тонус растерять. Так уже бывало, и не только в хоккее.
Ну что, ждем сегодня выхода в финал? 🐂
Но, с другой стороны, можно залечить мелкие болячки.
Предсезоночку с Баффало скатают - и в Денвер)
Анахайм и Бостон свои серии проиграли, пусть и в 7 матчах, ждём что покажет Каролина.
Это почти уже отпуск целый получается. 😁👌
Можно в сборных на чемпионате мира форму поддержать.
Можно на море съездить отдохнуть забыться 😀😀
Это может пойти как на пользу так и во вред. Будет интересно
Никишин травму подлечил и подойдёт к Финалу конфы по всеоружии
