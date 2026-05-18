У «Каролины» будет 11 дней паузы между раундами в Кубке Стэнли – наибольшее значение за 107 лет

У «Каролины» будет 11 дней паузы между играми в плей-офф НХЛ – рекорд за 107 лет.

НХЛ назначила первый матч финала Восточной конференции на 21 мая по местному времени. «Каролина » встретится с победителем седьмого матча в паре «Баффало » – «Монреаль ».

«Харрикейнс» завершили серию второго раунда 9 мая. Таким образом, команда проведет 11 дней подряд без игр между раундами плей-офф – это наибольший показатель в лиге за 107 лет.

В 1919 году Кубок Стэнли разыгрывался между чемпионами НХЛ («Монреаль») и Тихоокеанской хоккейной ассоциации («Сиэтл»). Тогда пауза между чемпионской серией НХЛ и Кубком Стэнли составила 12 дней. Тот турнир не удалось доиграть из-за эпидемии испанского гриппа.

В современной лиге по 10 дней ждали соперников «Бостон» (в 2019 году) и «Анахайм» (2003).