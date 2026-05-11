«Каролина» продлила контракт с Янковски на 2 года. Кэпхит – 1,85 млн долларов

Нападающий Марк Янковски подписал новый контракт с «Каролиной».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 1,85 млн долларов в год в среднем.

В регулярном чемпионате-2025/26 Янковски провел 68 матчей и набрал 20 (11+9) очков. В его активе также 1 передача в 8 играх плей-офф.