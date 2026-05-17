Рябкин забил 2-й гол в плей-офф АХЛ – в регулярке была 1 шайба в 31 матче за фарм «Каролины». У 19-летнего форварда 4 очка и «+4» в 7 играх в Кубке Колдера

Иван Рябкин забил 2-й гол в плей-офф АХЛ за фарм «Каролины».

Форвард «Чикаго Вулвс» Иван Рябкин забросил шайбу во втором матче финала дивизиона плей-офф АХЛ с «Гранд Рэпидс» (4:3 ОТ, 2-0 в серии до 3 побед).

На счету 19-летнего россиянина 4 (2+2) очка в 7 играх в текущем розыгрыше Кубка Колдера при полезности «+4».

В плей-офф он забросил больше шайб за фарм «Каролины», чем в регулярке (1 гол в 31 матче при 10 очках).