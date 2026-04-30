  • Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» победить «Юту» в матче Кубка Стэнли – 5:4 во втором овертайме. Россиянин сравнял счет на 59:07
Форвард «Вегаса« Павел Дорофеев сделал хет-трик в пятом матче серии стартового раунда Кубка Стэнли против «Юты» (5:4, 2ОТ) и помог команде выйти вперед в противостоянии – 3-2.

Россиянин реализовал большинство на последней минуте первого периода, отличился в конце второго периода в равных составах и сравнял счет на отметке 59:07 в формате «6 на 5».

Решающий гол на шестой минуте второго овертайма забил Бретт Хауден с передачи Митча Марнера, когда «Голден Найтс» играли в меньшинстве. 

Дорофеев провел на льду 23:42, нанес пять бросков в створ, допустил одну потерю и заблокировал два броска, завершив встречу с полезностью «плюс 2» и став второй звездой матча.

В текущем Кубке Стэнли на счету 25-летнего россиянина 4 (4+0) очка в 5 матчах.

Россиянин сравнял счет на 59:07...
Он сегодня трижды сравнивал счет.
Сегодня Паша зарешал конечно, хет-трик в плей-офф, это не шутки, тем более когда одержана победа!
Ответ Alex.K71
Сегодня Паша зарешал конечно, хет-трик в плей-офф, это не шутки, тем более когда одержана победа!
он мог и 4ый забить, но оплошал.
Ответ Alex.K71
Сегодня Паша зарешал конечно, хет-трик в плей-офф, это не шутки, тем более когда одержана победа!
Видно, что заряжен на игру, как и весь Вегас! Когда праздновал голы, выглядел слегка сковано - еще бы уверенности в себе добавил (всё-таки трёху в плове отгрузил, а не во дворе в валенках с деревянной клюшкой между сугробов) и понаглее на пятак, раз так прёт шайба на крюк! Поболею за парня, есть огонь в глазах!
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры, {в скобках выбывшие}:
Капризов 9 (2+7)
Кучеров 6(1+5)
Подколзин 5 (2+3)
Барбашёв 5 (2+3)
Дорофеев 4 (4+0)
Сергачёв 4 (0+4)
{Малкин 3 (2+1)}
{Панарин 3 (2+1)}

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.КУЧЕРОВ 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)

Болеем за наших!
Ответ Кагов
Некубковый Капризов, говорили они, не играет на свои деньги, говорили они... Почти 2 очка за игру.
он еще даже первый раунд не прошел. Куда спешим с выводами?
в вегасе головные уборы не носят?
похоже на то, всего пара-тройка кепок прилетела
Только шлемы, а их бросать запрещено
Наконец-то выстрелил. Можно замахнуться на лучшего снайпера плей-офф в этом году.
Отличная игра Дорофеева. Браво
Если бы я был хейтером, написал бы, что лично Дорофеев все равно проиграл Юте 3:4))
Имея+2. Это в духе спорца, но не настолько
Хет- трик и вторая звезда матча.. а первая кто
Хет- трик и вторая звезда матча.. а первая кто
Тот,кто в овертайме зарешал....Бретт Хаудин.
Хаудену дали
Зарабатывает себе хорошую прибавку к своему новому контракту 👍🏻
Хет трик в плове это дорого
