Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» победить «Юту» в матче Кубка Стэнли – 5:4 во втором овертайме. Россиянин сравнял счет на 59:07

Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» победить «Юту».

Форвард «Вегаса « Павел Дорофеев сделал хет-трик в пятом матче серии стартового раунда Кубка Стэнли против «Юты » (5:4, 2ОТ) и помог команде выйти вперед в противостоянии – 3-2.

Россиянин реализовал большинство на последней минуте первого периода, отличился в конце второго периода в равных составах и сравнял счет на отметке 59:07 в формате «6 на 5».

Решающий гол на шестой минуте второго овертайма забил Бретт Хауден с передачи Митча Марнера , когда «Голден Найтс» играли в меньшинстве.

Дорофеев провел на льду 23:42, нанес пять бросков в створ, допустил одну потерю и заблокировал два броска, завершив встречу с полезностью «плюс 2» и став второй звездой матча.

В текущем Кубке Стэнли на счету 25-летнего россиянина 4 (4+0) очка в 5 матчах.