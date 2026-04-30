Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» победить «Юту» в матче Кубка Стэнли – 5:4 во втором овертайме. Россиянин сравнял счет на 59:07
Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» победить «Юту».
Форвард «Вегаса« Павел Дорофеев сделал хет-трик в пятом матче серии стартового раунда Кубка Стэнли против «Юты» (5:4, 2ОТ) и помог команде выйти вперед в противостоянии – 3-2.
Россиянин реализовал большинство на последней минуте первого периода, отличился в конце второго периода в равных составах и сравнял счет на отметке 59:07 в формате «6 на 5».
Решающий гол на шестой минуте второго овертайма забил Бретт Хауден с передачи Митча Марнера, когда «Голден Найтс» играли в меньшинстве.
Дорофеев провел на льду 23:42, нанес пять бросков в створ, допустил одну потерю и заблокировал два броска, завершив встречу с полезностью «плюс 2» и став второй звездой матча.
В текущем Кубке Стэнли на счету 25-летнего россиянина 4 (4+0) очка в 5 матчах.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27363 голоса
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
66 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Он сегодня трижды сравнивал счет.
Капризов 9 (2+7)
Кучеров 6(1+5)
Подколзин 5 (2+3)
Барбашёв 5 (2+3)
Дорофеев 4 (4+0)
Сергачёв 4 (0+4)
{Малкин 3 (2+1)}
{Панарин 3 (2+1)}
Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.КУЧЕРОВ 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Болеем за наших!