Рене Фазель: «Жаль, что очень сильный хоккейный турнир на ОИ идет без России. Вопрос актуален и в легкой атлетике, без россиян – суп без соли. Это же разрушает спорт!»

Рене Фазель: жаль, что олимпийский турнир идет без России, это суп без соли.

Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказался о неучастии российских хоккеистов и легкоатлетов в международных турнирах.

Сборные России по хоккею всех возрастов отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.

– В декабре прошлого года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров к международным соревнованиям, включая командные виды спорта. А ИИХФ не стала пересматривать введенные ранее ограничения. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов связывает это с обозначенным вами нежеланием «некоторых стран» потесниться в борьбе за медали.

– Мне очень жаль, что действительно очень сильный турнир по хоккею на Олимпиаде идет без российских игроков, в том числе турнир женский. Да и российские юниоры очень хороши, и их участие – опять же шанс на победу, которую никто не хочет упустить.

– Между тем президент ИИХФ француз Люк Тардиф, как ни странно, говорит противоположное: «Мы стремимся как можно скорее вернуть россиян и белорусов. Во-первых, это будет сигналом, что мир становится чуть лучше». Это свет в конце тоннеля? Вот министр спорта России Михаил Дегтярев убежден, что ситуация с хоккеем может измениться в течение года.

– Мир наверняка со временем станет лучше, это мое убеждение! Думаю, что у ИИХФ есть все возможности вернуть на международный лед уже в следующем году как минимум российских и белорусских юниоров в возрасте до 20 и до 18 лет.

Давайте подумаем: уместно и гуманно ли вообще исключать юниоров, да и более молодых хоккеистов, которым и 10 лет не исполнилось, из международных стартов? Это же вредит развитию и становлению новых талантов.

Этот вопрос актуален и в легкой атлетике. Разве нормально, когда российские легкоатлеты уже десятилетие не могут нормально участвовать в международных соревнованиях? Это же разрушает спорт! Ведь на летних Играх легкая атлетика – королева спорта, наравне с плаванием, я считаю. И отлучать россиян от этой королевы неверно. Без них, как я люблю говорить, получается суп без соли, – сказал Фазель.