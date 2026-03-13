  • Экс-хоккеист «Северстали» и «Ермака» из ВХЛ Виктор Учеватов стал и. о. министра спорта Иркутской области. Он работал в оргкомитете хоккейного турнира на Олимпиаде в Сочи
Экс-хоккеист Виктор Учеватов стал и. о. министра спорта Иркутской области.

Чемпион мира среди юниоров-2001, экс-защитник «Северстали», «Амура» и «Ермака» из Olimpbet ВХЛ Виктор Учеватов назначен исполняющим обязанности министра спорта Иркутской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

Учеватов был выбран «Нью-Джерси» во втором раунде драфта НХЛ-2001. Он провел семь сезонов в Северной Америке, но ни разу не сыграл в НХЛ (270 матчей в АХЛ и 39 – ECHL). В 29 лет завершил профессиональную карьеру в «Ермаке» из Ангарска (Иркутская область).

«Виктор Учеватов родился в 1983 году в Ангарске. Имеет два высших образования. Окончил университет им. П.Ф. Лесгафта по специальности «Специалист по физической культуре и спорту» и магистратуру по направлению подготовки «Менеджмент».

С 2001 по 2012 годы профессионально занимался хоккеем с шайбой в клубах России и Северной Америки и добился значимых результатов в своей спортивной карьере. Виктор Учеватов является мастером спорта России, победителем первенства мира среди юниоров, бронзовым призером чемпионата России ВХЛ, обладателем «Кубка вызова» в составе сборной России.

В 2013-2014 годах работал старшим менеджером департамента по планированию, координации подготовки и организации спортивных мероприятий Филиала АНО «Оргкомитет «Сочи 2014». Он отвечал за организацию хоккейных турниров на XXII Олимпийских играх и XI Паралимпийских играх в Сочи.

С 2014 по 2016 годы являлся главным тренером спортивной сборной команды ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области». В июле 2016 года стал директором этого учреждения.

11 марта 2026 года назначен исполняющим обязанности министра спорта Иркутской области», – сказано в пресс-релизе.

Вячеслав Фетисов: «Лед на Байкале – это фантастика. Перезаряжаешься энергией, хватает на целый год. И с радостью возвращаешься обратно, чтобы почувствовать глубину традиций»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: официальный сайт Иркутской области
Материалы по теме
Шатан об игроках КХЛ в сборной Словакии на ОИ: «Геополитика усложняется, но результаты доказали правильность наших решений. В сборной должны быть лучшие»
вчера, 09:34
Третьяк, Артюхин, Сотникова, Камил Гаджиев, Иванушкин посетили Кубок Байкала. Фетисов, губернатор Кобзев, Коваленко, Касатонов сыграли на пляже Якоби в Иркутске
1 марта, 19:05
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Оттава» принимает «Анахайм», «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
33 минуты назадLive
Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
45 минут назад
Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»
56 минут назад
Третьяк об инсталляции в свою честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы – самая побеждающая держава»
сегодня, 17:41Фото
Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
сегодня, 16:57
Инсталляцию в честь Третьяка открыли на Аллее спортивной славы в Москве. Президент ФХР перерезал красную ленту и провел автограф-сессию
сегодня, 16:27Видео
Никитин после победы ЦСКА над «Автомобилистом»: «В регулярке нет особых достижений, кроме попадания в плей-офф. Разве что Кубок Континента»
сегодня, 15:39
ФХР будет добиваться включения представителя в совет ИИХФ: «Выборы будут на Тенерифе. Будем бороться. Хотя вряд ли будем претендовать на должность вице-президентов»
сегодня, 15:28
Крикунов об Овечкине в НХЛ: «1000 шайб выбьет и будет заканчивать. Он уже все выиграл и всем все доказал»
сегодня, 14:59
ЦСКА прервал серию «Автомобилиста» из 7 побед в КХЛ – 3:0. Гамзин отразил все 20 бросков в створ
сегодня, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Дизеля» о ВХЛ: «Голкиперы здесь точно не слабее Миски или Доминге. Наша школа лучше читает игру, североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям»
1 минуту назад
Форвард «Сочи» Биттен о России: «У русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Еще очень понравилась баня»
18 минут назад
Иван Выдренков: «СКА может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина, уверен. Мы готовы к любому сопернику»
34 минуты назад
Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретро-дискотеки до тяжелого метала»
сегодня, 17:26
Заварухин про 0:3 «Автомобилиста» от ЦСКА: «Была ротация, хотели проверить парней, чтобы были готовы к плей‑офф. Мы были статистами в некоторых моментах»
сегодня, 15:13
Шалагин побил рекорд ВХЛ по очкам за регулярку – 70 за 58 матчей. Форвард новокузнецкого «Металлурга» превзошел достижение Кицина в сезоне-2019/20
сегодня, 14:49
Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Металлург» и «Локомотив» – фавориты. На ЦСКА тяжело смотреть, но не удивлюсь, если они далеко пройдут»
сегодня, 12:59
Генменеджер «Анахайма» о переходе Карлсона: «Вашингтон» спросил, заинтересованы ли мы. Я раньше не думал об этом варианте – Джон был с ними долгое время»
сегодня, 11:52
Тренер «Лады» Десятков вошел в штаб ЦСК ВВС из ВХЛ и будет работать в двух командах до конца сезона. Самарский клуб идет в зоне плей-офф
сегодня, 11:23
Тренер «Шанхая» Лав после 1:6 с «Авангардом»: «Моя работа в КХЛ началась не очень удачно. Ведется диалог по составу на следующий сезон»
сегодня, 10:21
Рекомендуем