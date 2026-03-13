Экс-хоккеист «Северстали» и «Ермака» из ВХЛ Виктор Учеватов стал и. о. министра спорта Иркутской области. Он работал в оргкомитете хоккейного турнира на Олимпиаде в Сочи

Экс-хоккеист Виктор Учеватов стал и. о. министра спорта Иркутской области.

Чемпион мира среди юниоров-2001, экс-защитник «Северстали », «Амура » и «Ермака » из Olimpbet ВХЛ Виктор Учеватов назначен исполняющим обязанности министра спорта Иркутской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев .

Учеватов был выбран «Нью-Джерси» во втором раунде драфта НХЛ-2001. Он провел семь сезонов в Северной Америке, но ни разу не сыграл в НХЛ (270 матчей в АХЛ и 39 – ECHL). В 29 лет завершил профессиональную карьеру в «Ермаке» из Ангарска (Иркутская область).

«Виктор Учеватов родился в 1983 году в Ангарске. Имеет два высших образования. Окончил университет им. П.Ф. Лесгафта по специальности «Специалист по физической культуре и спорту» и магистратуру по направлению подготовки «Менеджмент».

С 2001 по 2012 годы профессионально занимался хоккеем с шайбой в клубах России и Северной Америки и добился значимых результатов в своей спортивной карьере. Виктор Учеватов является мастером спорта России, победителем первенства мира среди юниоров, бронзовым призером чемпионата России ВХЛ, обладателем «Кубка вызова» в составе сборной России.

В 2013-2014 годах работал старшим менеджером департамента по планированию, координации подготовки и организации спортивных мероприятий Филиала АНО «Оргкомитет «Сочи 2014». Он отвечал за организацию хоккейных турниров на XXII Олимпийских играх и XI Паралимпийских играх в Сочи.

С 2014 по 2016 годы являлся главным тренером спортивной сборной команды ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области». В июле 2016 года стал директором этого учреждения.

11 марта 2026 года назначен исполняющим обязанности министра спорта Иркутской области», – сказано в пресс-релизе.

