Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
Илья Протас установил историческое достижение в «Вашингтоне».
19-летний форвард «Вашингтона» Илья Протас набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:3).
Белорус стал первым игроком «Кэпиталс» за 42 года, сделавшим три результативных действия за матч в возрасте до 20 лет. Последним хоккеистом с таким достижением был защитник Скотт Стивенс (1 марта 1984 года).
Отметим, что Александр Овечкин дебютировал в лиге в 20 лет.
В текущем сезоне на счету Протаса 62 (28+34) очка в 66 играх за «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ) и 1+3 в двух матчах за «Кэпиталс».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Возникает только один вопрос. Почему так поздно привлекли его . В звене с братом - он как рыба в воде. На новичка совсем не похож. Возможно больше бы очков столичные набрали и уже точно были бы в ПО
