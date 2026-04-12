Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса

Илья Протас установил историческое достижение в «Вашингтоне».

19-летний форвард «Вашингтона» Илья Протас набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:3).

Белорус стал первым игроком «Кэпиталс» за 42 года, сделавшим три результативных действия за матч в возрасте до 20 лет. Последним хоккеистом с таким достижением был защитник Скотт Стивенс (1 марта 1984 года).

Отметим, что Александр Овечкин дебютировал в лиге в 20 лет.

В текущем сезоне на счету Протаса 62 (28+34) очка в 66 играх за «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона » в АХЛ) и 1+3 в двух матчах за «Кэпиталс».

